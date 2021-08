Bourdais égale son meilleur résultat de la saison à Gateway

Sébastien Bourdais a réalisé une course stratégique qu’il a réussie à la perfection ce week-end, lors de la manche d’IndyCar de Gateway. Le Français de l’équipe AJ Foyt Racing termine cinquième, son meilleur résultat depuis la manche d’ouverture de la saison à Barber.

Resté en piste pour prendre la tête lors d’une relance, le quadruple champion de Champcar est s’est ensuite décalé pour le carburant et a réussi à bien se caler sur les faits de course pour conserver la cinquième place à l’arrivée.

"C’était une bonne journée pour la Chevrolet numéro 14 ici" a déclaré Bourdais à l’arrivée. "Le World Wide Technology Raceway n’était pas un endroit de réussite pour moi, j’avais terminé dans le mur en 2019."

"Mais cette année, on a signé un top 5 après une course très disputée. Les gars ont fait un super travail dans les stands et nous n’avons pas fait d’erreurs en piste, donc je suis heureux de ce résultat depuis la 18e place de la grille. C’est un bon résultat et j’ai hâte de disputer la fin de saison."

Il n’y aura pas d’IndyCar ce week-end, avant une triple course enchaînée à Portland, Laguna Seca et Long Beach.