Bourdais a de nouveau joué de malchance à Road America

Sébastien Bourdais s’était qualifié 11e à Road America mais n’a terminé que 16e après avoir connu un problème. Le Français a été renvoyé à un tour à cause d’un problème mécanique et a pu remonter grâce aux neutralisations en fin de course.

"C’était une course animée à Road America" a déclaré Bourdais. "Je n’ai pas tiré le maximum des départs, j’ai perdu des places et malheureusement, notre premier arrêt a été mauvais, ce qui nous a renvoyé au fond."

De nouveau pas été épargné par la malchance, Bourdais décrit son problème et note une fin de course positive : "Nous avons ensuite perdu les cales de carrossage sur la roue arrière droite donc malheureusement, tout s’est mal déroulé pour nous."

"Après cela, tous ces drapeaux jaunes nous ont en quelque sorte remis dans la bataille, mais nous n’avons pas pu faire mieux que 16e, ce qui est une bonne remontée, si l’on considère tout cela."