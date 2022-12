Boschung vise un retour en pleine forme en Formule 2

Par Franck Drui 5 décembre 2022 - 11:04





Diminué par un syndrome des facettes articulaires qui le priva de six des 14 meetings du championnat de Formule 2 FIA 2022, Ralph Boschung a tout de même pu démontrer sa pointe de vitesse en décrochant deux podiums et en entrant régulièrement dans les points.

Le pilote de Champéry démarra l’année en trombe. Il se qualifia dans le Top 5 lors des trois premières manches de la saison et ne fut pas loin de signer la pole position à plusieurs reprises. Auteur d’un excellent week-end à Bahreïn, Ralph termina quatrième des deux courses organisées à Sakhir. À Imola (Italie), une superbe prestation lui permit d’enlever son premier podium de la saison lors de la Manche Principale. Au soir du troisième rendez-vous de la saison, le Valaisan quitta l’Émilie-Romagne à la sixième place du classement Pilotes.

Hélas, après le week-end d’Imola, Ralph commença à ressentir de vives douleurs au cou. On lui diagnostiqua par la suite un syndrome des facettes articulaires, qui le priva de nombreux meetings F2. Le pilote Campos Racing effectua un retour courageux fin août à Spa-Francorchamps (Belgique), où il arracha un deuxième podium, lors de la Course Sprint cette fois-ci. Malgré sa blessure, et les limitations qu’elle entraînait, Ralph mit un point d’honneur à boucler la campagne 2022.

Ralph s’est fixé pour objectif de revenir au top de sa condition physique durant l’intersaison. Avec Campos, il vise une saison 2023 complète et couronnée de succès, en bâtissant sur les fondations prometteuses déposées fin 2021 et début 2022.

"Nous avions si bien débuté l’année à Bahreïn avant de grimper sur le podium dès Imola que ce fut très frustrant de voir le restant de la saison gâché par ma blessure. Car nous avions prouvé avoir le bon rythme pour jouer aux avant-postes jusqu’au bout. Ce fut difficile, non seulement d’être forcé à vivre beaucoup de courses en spectateur, mais aussi d’être limité dans mon potentiel sur d’autres manches," commente Ralph Boschung.

"Mais je devais impérativement privilégier ma santé car la blessure aurait pu avoir de graves conséquences à long terme si elle n’avait pas été traitée correctement. C’était génial de retrouver le podium lors de mon comeback à Spa. Je suis très heureux de poursuivre en Formule 2 l’an prochain avec Campos Racing. Il s’agira de ma deuxième saison complète dans le championnat et je m’entends très bien avec l’équipe. Nous avons déjà démontré que nous avions les moyens de jouer devant, donc ce sera clairement l’objectif pour 2023."