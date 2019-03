Boschung signe aux côtés d’Alesi chez Team Trident

Ralph Boschung a trouvé refuge chez Trident pour la saison 2019 de Formule 2. L’ancien pilote MP Motorsport fera équipe avec Giuliano Alesi dans une équipe Trident qui a décidé de changer entièrement son duo pour l’année à venir.

"Je suis ravi de rejoindre la famille Trident pour la saison 2019 de F2" a déclaré Boschung dans un communiqué. "J’ai été en contact avec eux depuis plusieurs années et je suis ravi que cela se mette enfin en place."

"C’est une équipe de haut niveau d’un point de vue technique et humain, et je suis sûr qu’il y aura l’alchimie nécessaire pour une belle saison. Je remercie Team Trident pour la confiance en moi, ainsi que mes partenaires et sponsors qui m’ont permis de démarrer ce nouveau chapitre important."

Giacomo Ricci, le directeur de l’équipe, s’est félicité de ce recrutement, qualifiant la F2 de "catégorie qui est de plus en plus perçue comme la seule référence pour les pilotes ayant l’ambition d’aller en Formule 1."

"En 2018, trois pilotes ont été directement promus de la F2 à la F1, montrant que l’échelle des sports mécaniques est de plus en plus efficace. Ralph est un pilote très talentueux. Avec Giuliano Alesi, ils formeront un duo complémentaire au potentiel élevé. Je n’ai jamais été aussi impatient qu’une saison soit lancée."