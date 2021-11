Boschung continue avec Campos pour la saison 2022 de F2

La saison 2021 a été fructueuse pour Ralph Boschung et il continuera en 2022 son association avec Campos Racing dans le championnat FIA de Formule 2.

Après avoir de nouveau rejoint fin 2020 la réputée écurie espagnole, le pilote suisse a effectué cette saison une excellente campagne dans l’antichambre de la Formule 1, se battant pour des pole positions et des podiums lors des six premières manches déjà disputées. Deux meetings doivent encore se dérouler cette année, sur le nouveau tracé de Djeddah en Arabie Saoudite (3-5 décembre) et sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi (10-12 décembre).

Raphaëlle Lota qui soutient Ralph depuis fin 2020 continuera son engagement avec ses deux sociétés genevoises, Casa Andrea et le joailler L by Raphaëlle.

Les circuits de Spielberg, Budapest, Barcelone et Spa-Francorchamps retrouveront le championnat FIA de Formule 2 la saison prochaine ainsi deux « nouveaux » tracés : Imola et Zandvoort. Chaque meeting comportera deux épreuves, une Course Sprint - avec une grille de départ semi-inversée - le samedi (il y en avait deux en 2021) et une Manche Principale le dimanche.

« Je suis très heureux de continuer avec Campos Racing en championnat FIA de Formule 2. L’engagement sur le long terme et la loyauté sont très importants pour moi et cette structure possède ces deux qualités. Je remercie Adrian Campos Jr. et toute l’équipe pour cette magnifique campagne 2021 ainsi que mes fidèles partenaires Casa Andrea et L by Raphaëlle. Grâce à eux j’ai pu effectuer ma première saison complète et mettre en place des bases solides pour l’année prochaine » commente Ralph Boschung.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Ralph pour une saison supplémentaire. Le décès soudain de mon père en début d’année a été un choc mais l’équipe a depuis travaillé sans relâche et sa disparition nous a unis comme jamais auparavant. Nous souhaitons continuer sur cette lancée pour être aux avant-postes en 2022. Je remercie Ralph et son management pour leur confiance renouvelée » conclut Adrian Campos Jr.