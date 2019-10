BMW présente sa livrée pour la Saison 6 de Formule E

Alors qu’ont lieu cette semaine les essais privés de la Formule E, à près d’un mois du début de la Saison 6 en Arabie Saoudite, plusieurs équipes ont déjà présenté leurs couleurs pour l’exercice 2019/20.

C’est le cas d’Audi, de Porsche, de Mercedes, de Jaguar, de DS Techeetah, de Mahindra et de Virgin Racing, et une autre équipe s’est ajoutée à cette liste pour arborer sa livrée définitive lors des essais à venir.

Il s’agit de BMW i Andretti, qui a déjà annoncé son duo de pilotes pour la saison à venir il y a plusieurs jours. En effet, Alexander Sims a été prolongé après une première saison convaincante dans l’équipe qui, en Saison 5, faisait également ses débuts dans la discipline.

A ses côtés, il aura non plus Antonio Felix da Costa, parti rejoindre DS Techeetah avec Jean-Eric Vergne, mais Maximilian Günther, qui a fait les beaux jours de Dragon Racing l’an dernier, et a convaincu BMW de le recruter.