BMW montre un premier aperçu de son protoype LMDh

BMW Motorsport a dévoilé un premier aperçu de son futur prototype répondant au règlement LMDh de la future catégorie Hypercar. Le constructeur allemand revient dans la Sarthe en catégorie de pointe pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Le dernier engagement officiel du constructeur était plus récent, avec l’imposante M8 GTE. Le prototype montre un cockpit central avec une large calandre reprenant l’esthétique du logo BMW, et un large aileron arrière.

BMW reviendra aux 24 Heures du Mans en 2023, pour le centenaire de l’épreuve, lorsque la majorité des autres constructeurs reviendront également. La firme se mesurera à Audi, Acura, Cadillac, Peugeot, Toyota, ou encore Porsche, qui veut faire rouler son prototype dans les prochaines semaines.

De plus, BMW a annoncé la continuité de son programme en IMSA avec Rahal Letterman Lanigan Racing. L’équipe de Bobby Rahal engagera des M4 GT3 en 2022, avant de revenir en catégorie principale de l’IMSA en 2023, avec le même prototype LMDh.

Le rapprochement entre le WEC et l’IMSA semble donc porter ses fruits pour les deux catégories, et les constructeurs qui pourront s’engager dans les deux et viser les deux trophées la même saison auront devant eux un défi exceptionnel.