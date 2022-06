BMW M Hybrid V8 : Le prototype LMDh se dévoile

Par Emmanuel Touzot 6 juin 2022 - 09:22





BMW a présenté son tout nouveau prototype, qui se nomme sobrement M Hybrid V8. Ce véhicule hybride disputera la saison 2023 d’IMSA, le championnat américain d’endurance qui comporte notamment les 24 Heures de Daytona. Il s’y inscrira dans la nouvelle catégorie GTP, remplaçant les DPi.

Les voitures répondant au règlement LMDh, comme Acura, Cadillac, Porsche ou encore Lamborghini en 2023, pourront s’inscrire à la fois en WEC et en IMSA. BMW n’exclut pas de participer aux 24 Heures du Mans, mais cela doit encore se confirmer, et ça n’arrivera pas avant 2024.

On ne sait pas grand chose de la partie mécanique du prototype, si ce n’est qu’il s’agira d’un moteur V8. Le châssis repose sur une base LMP2 produite par Dallara, comme le veut le règlement du LMDh.

Le BMW M Hybrid V8 s’est montré dans une livrée camouflage avec laquelle il disputera ses tests. Ceux-ci débuteront bientôt aux Etats-Unis, et c’est l’équipe Rahal Letterman Lanigan Racing qui se chargera de ce programme.

"La tâche la plus critique et le plus grand défi pour l’équipe de conception du programme LMDh était que le prototype devait être clairement reconnaissable comme une voiture BMW M Motorsport" explique Franciscus van Meel, le PDG de BMW M.

"Et je peux le dire à tous les fans, un seul regard suffit à confirmer que la BMW M Hybrid V8 est une BMW. Elle porte clairement les gènes de BMW M. J’aime aussi la livrée de camouflage avec ses références à la grande histoire de la marque en Amérique du Nord."

"Félicitations aux départements de design et d’aérodynamique de BMW M Motorsport et de Dallara pour leur excellent travail. J’ai hâte de voir la BMW M Hybrid V8 sur la piste bientôt."

Autres photos :