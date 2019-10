BMW confirme Sims aux côtés de Günther pour la Saison 6

Pour sa première saison en Formule E, lors de la Saison 5 de la discipline, BMW alignait un duo composé d’Antonio Felix da Costa et Alexander Sims. Le premier a quitté la structure et rejoindra DS Techeetah en 2019/20, tandis que le second n’était pas encore confirmé.

Toutefois, Sims a finalement été confirmé pour une deuxième année dans la discipline et avec BMW pour la Saison 6, et il fera équipe avec la nouvelle recrue de BMW i Andretti, Maximilian Günther.

"J’ai appris énormément durant mon année de débutant, il y a eu des moments incroyables et des difficultés à surmonter, et je suis déterminé à utiliser ces connaissances et commencer où je me suis arrêté, à continuer à progresser" a déclaré Sims.

"La compétition s’annonce comme difficile cette saison, mais je dois me mettre au niveau des défis uniques de la Formule E, et je suis prêt à transformer cette expérience en bons résultats."

Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport, se félicite d’un "duo de pilotes intéressants pour notre deuxième saison de Formule E". Il fait confiance à Sims, qui a "appris à un rythme intéressant" et a "fêté son premier podium lors de la finale de New York."