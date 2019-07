Blessé, Elfyn Evans renonce à la Finlande

Blessé au dos le week-end dernier au Rally Estonia, Elfyn Evans manquera le Neste Rally Finland (du 1er au 4 août).

Piégé par une grosse compression au volant de sa Ford Fiesta WRC alors qu’il préparait le Neste Rally Finland, Elfyn Evans a vu ses médecins lui conseiller de se reposer le temps de se remettre de ses douleurs au dos.

Quatrième en Estonie, le pilote M-Sport Ford World Rally Team sera remplacé par Gus Greensmith, qui disputera son deuxième rallye au plus haut niveau après avoir impressionné au Vodafone Rally de Portugal en mai dernier.

« Je suis dévasté à l’idée de manquer le Rallye de Finlande », confiait le Gallois, quatrième du classement général et deuxième de l’épreuve il y a deux ans. « Nous avons eu un atterrissage assez lourd en Estonie. Nous avons été invités à prendre du repos pour un rétablissement rapide et complet. C’est dur à avaler, mais je dois faire confiance aux conseils des spécialistes et toute l’équipe nous soutient vraiment. Je vais me focaliser sur ma remission pour retrouver le volant au plus vite. »

« C’est évidemment regrettable pour tout le monde de ne pas voir Elfyn et Scott (Martin, son copilote) en Finlande », a déclaré Rich Millener, directeur de l’équipe. « Cependant, on ne peut pas ignorer les médecins lorsqu’ils recommandent de faire l’impasse sur une épreuve. La Finlande est un rallye tellement éprouvant physiquement que la santé d’Elfyn est notre principale préoccupation. »

Gus Greensmith et son copilote Elliott Edmondson devaient effectuer les débuts de la nouvelle Ford Fiesta R5 en mondial à l’occasion du Neste Rally Finland, mais le duo va désormais se préparer à l’épreuve avec une journée d’essais au volant de la WRC demain (jeudi).

« Nous avons estimé qu’il était juste de confier le volant à Gus et Elliott après leurs impressionnants débuts en WRC plus tôt dans l’année », a ajouté le Britannique. « Je sais qu’ils tireront le maximum de cette opportunité et ils auront une journée d’essais demain matin afin d’être sûrs qu’ils soient le mieux armés possibles face aux défis qui les attendent. »