Bird gagne l’E-Prix d’Al Diriyah, Porsche et Mercedes sur le podium

Alexander Sims avait signé la pole position de ce premier E-Prix de la saison, et du week-end puisqu’un second aura lieu ce samedi, et ils n’étaient que 23 sur la grille de départ, Nico Müller ayant été victime d’un accident en qualifications.

Le départ s’est très bien passé pour tous les pilotes, Sims a gardé la tête de la course devant les Mercedes, qui ont maintenu leur position pendant un long moment. La première partie de course a été très calme, marquée uniquement par l’abandon de Sébastien Buemi sur panne mécanique.

En deuxième partie de course, c’est Jean-Eric Vergne qui a connu un problème de suspension. A 15 minutes du terme de la course, Sam Bird décidait d’attaquer Stoffel Vandoorne, deuxième, après être remonté au fil de la course.

Derrière, André Lotterer revenait sur le groupe de tête et commençait à rêver à un podium après avoir passé Nyck de Vries

Mais le Belge se défendait et surprenait Sims au freinage pour prendre la tête de la course, devant Bird qui s’était infiltré. Les BMW, énergivores, étaient contraintes d’économiser de l’énergie.

Devant, Vandoorne résistait tant bien que mal à Bird mais le pilote Virgin Racing finissait par attaquer la Mercedes et à s’emparer de la tête, d’autant que le Belge avait encore une activation de l’Attack Mode à déclencher.

A moins de dix minutes de l’arrivée, la voiture de sécurité entrait en piste après un accident pour Daniel Abt. Le peloton était regroupé derrière la voiture de sécurité et à la relance, de Vries attaquait Sims et les deux hommes perdaient plusieurs places après un optimisme débordant du Néerlandais.

Finalement, Bird s’impose devant Lotterer et Vandoorne, qui signent le premier podium respectif de Porsche et Mercedes en Formule E. Oliver Rowland place une Nissan quatrième devant l’autre Virgin de Robin Frijns.

De Vries termine sixième devant Edoardo Mortara et Sims, tandis que Jérôme d’Ambrosio et Mitch Evans complètent le top 10. La DS Techeetah d’Antonio Felix da Costa termine 14e.