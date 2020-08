Barcelone, Qualifications : Ilott une nouvelle fois en pole

En début d’après-midi, la séance d’essais libres de 45 minutes avait été interrompue par un drapeau rouge après une sortie de piste - sans gravité heureusement - de Marino Sato. C’est Dan Ticktum qui avait signé le meilleur chrono, seulement 9 millièmes devant Mick Schumacher. Cet après-midi, les conditions météorologiques sont chaudes avec une température de la piste de 46 °C, tandis qu’on atteint les 30 °C dans l’air. Au feu vert à la sortie des stands, les pilotes s’élancent avec leurs pneus tendres, à l’exception de Zhou, qui patiente encore aux stands.

Robert Shwartzman signe le premier chrono de référence après le premier tour lancé, en 1.28.862, de peu devant Ilott, le leader du championnat. Alors que Zhou sort enfin des stands, ses concurrents en sont à leur deuxième tour lancé et Tsunoda et Schumacher améliorent en 4è et 3è position, se plaçant dans le même dixième que Shwartzman, mais ce n’est pas suffisant pour déloger le Russe de la pole provisoire. 41 millièmes séparent pour l’instant les quatre premiers et Zhou va profiter de la piste libre pour se hisser au deuxième rang, à 14 millièmes de la PREMA de Shwartzman : ils sont donc maintenant cinq pilotes à se tenir en moins de cinq centièmes !

Callum Ilott ressort très tôt en piste - comme Nissany et Markelov plus loin dans le classement - et dès son premier tour lancé avec ses nouveaux pneus tendres, il prend la pole provisoire en 1.28.381 : l’écart est creusé avec ses concurrents, qui sortent à présent des stands... sauf Zhou encore une fois. Drugovich se place deuxième, avant que Shwartzman ne lui prenne la place. Il y a du trafic en piste et certains pilotes - comme Delétraz et Schumacher - sont gênés et ne peuvent améliorer.

Zhou ressort des stands en toute fin de séance et il a une nouvelle fois une piste libre de tout trafic : il parvient à gagner une place. Personne n’aura donc pu tourner plus vite que Callum Ilott, qui signe une nouvelle pole cette saison et accroît ainsi son avance sur Lundgaard au championnat. Robert Shwartzman est deuxième devant Zhou et Drugovich. Mick Schumacher se classe cinquième, Tsunoda sixième et Aitken septième. Ticktum, Mazepin et Delétraz complètent le top 10.