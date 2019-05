Barcelone, Qualifications : Ghiotto toujours le plus rapide

Au feu vert, toutes les monoplaces s’élancent en piste pour leurs premiers tours lancés. De Vries s’empare du premier chrono de référence en 1.28.907, très vite battu par Aitken de plus de cinq dixièmes. Latifi et Ghiotto s’approchent du chrono d’Aitken mais n’arrivent pas à le battre, c’est du coup le Britannique qui est en pole provisoire à la mi-séance. Alors que les pilotes rentrent aux stands chausser des gommes fraîches, les deux Campos de Boccolacci et Aitken sont seules en piste et tentent de réaliser un meilleur chrono avec la piste claire.

Quelques minutes plus tard, le reste de la meute revient en piste et De Vries et Gelael se livrent à une petite bataille. Il reste alors moins de sept minutes et Aitken reste en pole provisoire avec son chrono d’1.28.355 : le pilote Campos a fini sa séance de qualifications et il rentre aux stands pour observer ses concurrents qui vont tenter de le déloger de la première place.

Beaucoup d’améliorations ont lieu dans ces derniers instants - à l’exception des PREMA qui semblent en grande difficulté dans le troisième secteur - et c’est d’abord Nicholas Latifi qui prend la pole à Aitken, en 1.28.212. Alors qu’on pense la séance terminée, Luca Ghiotto montre qu’il lui en reste encore sous la pédale, et c’est lui qui prend le meilleur temps en 1.28.031, battant au passage le temps de la pole de l’an dernier, signé à l’époque par Albon.

Luca Ghiotto prend donc les quatre points de la pole et partira en première position demain, devant le leader du championnat, Nicholas Latifi. Le coéquipier de Ghiotto, Zhou, est troisième devant De Vries et Aitken. Très belle performance de Callum Ilott : le Britannique s’élancera sixième, devant Sette Camara et Boschung. Dorian Boccolacci (seulement un millième derrière Boschung !) et Mick Schumacher complètent le top 10.