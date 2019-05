Barcelone, Libres : Ghiotto se place devant Latifi et Gelael

Luca Ghiotto s’est une nouvelle fois mis en avant à Barcelone, après une manche décevante de Bakou il y a deux semaines. L’Italien a dominé l’unique séance d’essais libres de la F2, avant les qualifications de cet après-midi.

Il devance Nicholas Latifi et Sean Gelael, qui ont pris les premières places dans cette séance. Ils devancent Guanyu Zhou et Sergio Sette Câmara puis Jack Aitken, Nobuharu Matsushita, Mick Schumacher, Nyck De Vries et Anthoine Hubert.

Juan Manuel Correa a provoqué la sortie du drapeau rouge en allant immobiliser sa monoplace dans les graviers du circuit espagnol, tandis qu’un incident dans les stands entre Matsushita et Mazepin a placé les deux pilotes sous enquête.

Ghiotto et Latifi font office de favoris pour la pole position, et l’on saura à partir de 16h55 qui sont les outsiders capables de les devancer. Il ne faudra pas sous-estimer notamment Nobuharu Matsushita, poleman à Bakou.