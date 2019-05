Barcelone, Course 2 : Victoire pour Nyck De Vries

Suite à sa huitième place hier, Callum Ilott s’élance en pole, mais il perd la tête de la course au départ quand Anthoine Hubert prend le meilleur envol, suivi par De Vries. Dans le même temps Latifi perd sa huitième place au profit de Sean Gelael. Mais les premières bagarres sont obligées de bien vite se calmer puisque la voiture de sécurité entre en piste : la Carlin de Matsushita est en feu.

Au re-start, De Vries double Hubert et s’empare de la tête de la course... pour peu de temps puisqu’Hubert parvient à repasser le Néerlandais. Mais le pilote ART réagit avec le meilleur tour en course et fait usage de son DRS pour passer sans problème en première position. Quelques positions plus loin, Ghiotto prend la sixième place à Aitken et Zhou dépasse King pour le gain de la quatrième place. Comme hier, Luca Ghiotto est très rapide et il se rapproche très vite de King et le dépasse.

Devant, Ilott prend sa revanche du départ sur Hubert : le Britannique passe le Français dans la ligne droite et passe en deuxième position. Ghiotto continue sa remontée : après avoir dépassé son coéquipier Zhou, il remonte à toute vitesse sur Hubert. Nicholas Latifi a doublé Gelael et il s’attaque à présent à son dauphin au championnat, Aitken. Le Britannique sort large en essayant de doubler son compatriote Jordan King et cela permet à Latifi de passer. Le Canadien de DAMS gagne une place supplémentaire peu de temps après en doublant King.

Dans la lutte pour le podium, Hubert ne peut pas tenir le rythme et ne peut pas non plus résister à Luca Ghiotto : le Français perd une place pendant que l’Italien revient à présent sur Ilott. Ghiotto tente une attaque à l’avant-dernier tour, mais le pilote Sauber se défend bien. Luca Ghiotto n’a pas dit son dernier mot, et au tour suivant le pilote UNI-Virtuosi fait usage de son DRS pour passer en deuxième position. Pendant ce temps, son coéquipier Zhou gagne lui aussi une place en doublant Hubert.

Nyck De Vries s’impose donc dans cette course courte devant Luca Ghiotto et Callum Ilott, qui signe ici son premier podium en F2. Zhou est quatrième, Hubert cinquième. Latifi, King et Aitken prennent les derniers points.

Au championnat, Nicholas Latifi reste en tête avec 93 points, mais il est maintenant suivi de Luca Ghiotto qui a 67 points. De Vries passe troisième avec 63 points, devant Aitken qui en a 62.