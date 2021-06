Bakou, F2, Qualifications : Doublé Hitech avec Lawson devant Vips

Deux semaines après Monaco, on retrouve la F2 pour la troisième manche de la saison à Bakou. Ce matin en essais libres, c’est Jüri Vips qui avait signé le meilleur chrono, devançant très largement ses concurrents. La session s’était terminée prématurément à la suite d’un gros crash de Roy Nissany dans le mur. Le pilote israélien est indemne, mais pas sa voiture, et il ne peut pas prendre part à la séance de qualifications.

C’est son équipier de chez DAMS, Marcus Armstrong, qui donne le tempo en ce début de session qualificative, avant que Dan Ticktum ne prenne le dessus. Ensuite, Théo Pourchaire prend la pole provisoire en 1.55.455. Tous trois se sont échangés les positions et à mi-session on retrouve Armstrong devant, en 1.55.057.

Tous les pilotes rentrent aux stands chausser de nouveaux super tendres, et Ticktum se demande s’il ne faudrait pas revenir en piste plus tôt que d’habitude, afin d’éviter un éventuel drapeau rouge. Son équipe l’écoute et l’envoie en piste alors qu’il reste encore 13 minutes.

Mais ce sont les Hitech qui impressionnent, avec le débutant Lawson et son coéquipier Jüri Vips qui s’installent aux deux premières places. Dan Ticktum améliore son chrono, mais pas autant qu’il l’aurait aimé, se classifiant cinquième. Marcus Armstrong ne retrouve pas sa forme de début de session et échoue en sixième place.

Ce sont les débutant Oscar Piastri et Théo Pourchaire qui arrivent finalement à se rapprocher des deux Hitech, mais pas à les dépasser. C’est donc Liam Lawson qui signe la pole et empoche les quatre points. Jüri Vips est deuxième devant Piastri et Pourchaire. Ticktum se classe cinquième pour cette grille de la course principale de dimanche, devant Armstrong, Boschung et Zhou. Daruvala et Shwartzman complètent te top 10 et seront eux en première ligne demain pour la première course sprint.

A signaler de nombreuses pénalités : Lundgaard, Aitken et Samaia ont tous trois écopé de trois places de pénalité sur la grille pour avoir gêné d’autres pilotes.