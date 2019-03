Bahreïn, Qualifications : Ghiotto démarre la saison en pole

Cette séance de qualifications se déroule en soirée mais les températures restent élevées. Delétraz signe le premier chrono de référence, bien vite battu par les deux DAMS de Sette Camara et Latifi. Alors que les pilotes sont sur leurs premiers tours lancés, Callum Ilott perd le contrôle de sa monoplace et tape les barrières. Evidemment le drapeau rouge est brandi, la session interrompue, et les pilotes sont donc forcés de rentrer aux stands plus tôt que prévu.

La stratégie peut alors être repensée : avec plus de temps restant au chronomètre qu’habituellement, faudra-t-il sortir plus tôt pour profiter d’une piste claire ou conserver le même plan qu’initialement ? Les pilotes DAMS optent pour la première option et ils sont les premiers à reprendre la piste. Si Sette Camara se fait une frayeur au premier virage - et doit avorter sa tentative - Latifi en revanche améliore grandement et prend la pole provisoire.

Aitken prend ensuite la deuxième position, puis tous ceux qui attendaient aux stands sortent pour leurs ultimes essais. De Vries améliore le chrono de Latifi, puis c’est au tour de Delétraz de s’installer en pole provisoire. Mais Luca Ghiotto avait attendu les tous derniers instants et c’est alors qu’il ne reste que deux minutes qu’il prend la tête du classement, pour de bon. Les pneus de ses concurrents sont trop abîmés, ils ne peuvent plus lutter.

Luca Ghiotto prend donc la première pole de 2019 et les points qui vont avec. Il sera accompagné en première ligne de Delétraz. Nyck de Vries est qualifié troisième devant Latifi et Aitken. Matsushita partira sixième, devant Gelael et Sette Camara. Boschung prend la neuvième position et on retrouve en dixième place le premier débutant de cette saison, Mick Schumacher. Les neuf premières positions sur la grille sont donc toutes occupées par des pilotes expérimentés.