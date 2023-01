Avec WTR et Acura, Andretti vise les 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 26 janvier 2023 - 14:37





Ce week-end auront lieu les 24 Heures de Daytona, connues sous le nom commercial Rolex 24. Acura a frappé fort lors des qualifications avec la pole position de Meyer Shank Racing grâce à Tom Blomqvist, un des équipiers de Simon Pagenaud.

L’autre Acura ARX-06 de GTP, nom américain des LMDh en catégorie IMSA, est engagé par Wayne Taylor Racing (WTR) et Andretti Autosport. Et l’arrivée cette année de Michael Andretti comme partenaire semble changer les objectifs du team.

Initialement, on ne savait pas si Acura voudrait franchir le pas et venir aux 24 Heures du Mans et en WEC, se mesurer aux prototypes LMDh et Hypercar. Finalement, Andretti révèle que son objectif, avec l’usine pour la F1 installée en Europe, est de s’engager pour la mythique épreuve sarthoise.

"Ce n’est pas un secret non plus. Nous allons avoir une installation satellite en Europe" a déclaré Andretti. "Nous en avons déjà un que nous mettons en place et il sera plus grand. Et l’un des objectifs est d’espérer avoir une équipe WEC là-bas dans les prochaines années."

WTR avait besoin de renfort pour le LMDh

Wayne Taylor a raconté la genèse de l’association avec Andretti, poussée avant tout par les plus grands besoins en matière de personnel des prototypes de LMDh. Ces mécaniques plus complexes l’ont incité à accepter la proposition de renfort d’Andretti.

"Cela a commencé tôt dans l’année, Michael et moi avons commencé à parler et c’est devenu évident lorsque nous sommes venus faire le test ici, le premier test où je pense que nous avions 91 personnes autour de la voiture" a déclaré Taylor.

"Je marchais dans les stands en me demandant ce que j’allais bien pouvoir faire ici. Nous devons passer au niveau supérieur. J’ai appelé Michael et j’ai dit que je pensais être prêt à faire ce partenariat. Et Michael et J-F et Rob sont venus en avion. Et nous l’avons littéralement fait là."

"Pour pouvoir rivaliser avec Ganassi, Penske et tous les autres, nous avons senti que nous devions établir un partenariat avec quelqu’un qui pouvait apporter beaucoup à la table."

"Bien que nous soyons dans la course de voitures de sport depuis plus longtemps qu’eux, ils ont des atouts majeurs qui vont nous aider avec les gens, la technologie et ainsi de suite. Et, et jusqu’à présent, c’est vraiment fantastique de travailler avec Michael et les autres, et je suis très excité par l’avenir à long terme."