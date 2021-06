Avec 4 Indy 500 gagnés, Castroneves entre dans l’histoire de l’IndyCar

La 105e édition des 500 Miles d’Indianapolis a vu David triompher contre Goliath. Le Meyer Shank Racing a en effet remporté l’Indy 500 2021 devant une monoplace de Chip Ganassi et une de Roger Penske, respectivement pilotées par Alex Palou et Simon Pagenaud.

Mais au volant de la monoplace du Meyer Shank, c’était bien plus Goliath que David, puisque Helio Castroneves a remporté son quatrième Indy 500. Il devient le quatrième pilote de l’Histoire à le faire et rejoint un trio prestigieux composé d’AJ Foyt, Rick Mears et Al Unser.

"J’aime Indianapolis !" a déclaré le Brésilien, qui avait remporté son premier ’500’ il y a tout juste 20 ans. "C’est incroyable. J’ai dû jouer des coudes pour me battre à la fin. Meyer Shank Racing m’a donné tout ce dont j’avais besoin pour me battre pour la victoire."

"Un énorme merci à Jim [Meyer] et Mike [Shank] pour m’avoir donné cette chance. C’était incroyable d’avoir le moteur Honda. Nous avions une voiture formidable et l’équipe a fait un travail incroyable. Je n’arrive pas à y croire !"

Michael Shank peut se frotter les mains. Celui qui a cherché à monter une structure d’IndyCar entre 2012 et 2017 y est parvenu en 2018, et a disputé sa première saison complète dans la discipline l’année dernière avec Jack Harvey.

Quand la signature de Castroneves a été annoncée pour l’Indy 500, l’équipe semblait avoir fait une très bonne opération, mais beaucoup disaient - à tort - que le Brésilien n’aurait aucune chance de gagner, après 20 années chez Penske. La petite équipe a donné tort à ces détracteurs.

"Je ne sais pas par où commencer" a déclaré Shank. "Helio a fait une course incroyable et l’on a pu voir son expérience de cette course. Je suis fier de ces partenariats, à commencer par celui avec Jim, qui a eu un grand impact sur notre organisation depuis son arrivée."

"Cela va aussi à nos sponsors AutoNation et SiriusXM, et bien sûr à Honda et aux ingénieurs de HPD qui ont été incroyables. Il faudra du temps pour réaliser, je manque un peu de mots après avoir gagné l’Indianapolis 500."