Audi garde Di Grassi et Rast pour la Saison 7 de Formule E

Audi Sport a annoncé son duo pour la Saison 7 de Formule E, qui deviendra le premier Championnat du monde électrique de l’Histoire des compétitions FIA. Le manufacturier allemand a confirmé la prolongation de contrat de Lucas di Grassi, champion de la Saison 3 de la discipline avec Abt, équipe devenue Audi depuis.

"J’ai tout connu pendant ces six années : De grands victoires, des défaites, des émotions insensées, et le meilleur reste encore à venir, car la start-up de l’époque se transforme maintenant en championnat du monde de la FIA" a déclaré di Grassi. "Avec Audi et René, je donnerai tout en 2021 pour avoir mon mot à dire dans le combat pour le titre de champion du monde."

Aux côtés du Brésilien, Audi a fort logiquement annoncé le recrutement de René Rast, qui a remplacé Daniel Abt lors des six dernières courses de la Saison 6, toutes disputées à Berlin, avec un podium à la clé et une excellente adaptation.

"Les courses à Berlin ont aiguisé mon appétit de victoire et je suis très impatient d’entamer ma première saison complète en Formule E. Commencer dans ce championnat du monde pour l’équipe Audi est le prochain chapitre passionnant de ma carrière et j’ai vraiment hâte d’y être."