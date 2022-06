Au Mans, le Team Peugeot dévoile ses équipages pour ses 9X8

Par Olivier Ferret 8 juin 2022 - 15:51





Présent au Mans dès ce mercredi 8 juin et tout au long du week-end pour présenter l’Hypercar PEUGEOT 9X8 aux fans de sport automobile, le Team Peugeot TotalEnergies a dévoilé la composition des deux équipages qui prendront son volant le 10 juillet à Monza, pour sa première apparition en course.

Aux 6 Heures de Monza, les PEUGEOT 9X8 feront leurs débuts officiels en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA 2022. Deux Hypercar 9X8 Hybrides-électriques seront alignées, aux mains de deux équipages de trois pilotes :

#93 : Paul Di Resta – Mikkel Jensen – Jean-Eric Vergne

#94 : James Rossiter – Gustavo Menezes – Loïc Duval

Phil York, Directeur Marketing & Communication

« Nous avons souhaité être proches de nos fans dès cette édition qui préfigure notre arrivée en 2023. Nous voulions que PEUGEOT leur offre un set-up inédit, plein d’allure, ouvert et amical, qui brise les codes et permette de partager nos passions ! L’exposition dédiée à PEUGEOT au Musée des 24 Heures du Mans ainsi que notre espace dans le Village du circuit devraient les combler. Les fans verront l’Hypercar PEUGEOT 9X8, et découvriront aussi un petit clin d’œil de la PEUGEOT 508 PSE à la 9X8 ! Nous aurons un immense plaisir à les accueillir ! »

Olivier Jansonnie, Directeur technique du Programme Endurance

« La formation de ces équipages pour la première épreuve à Monza est le fruit de multiples séances d’essais, d’analyses de datas, d’affinités de pilotage et individuelles. Au cours de la conception et du développement de 9X8, chacun apporte une expérience, une sensibilité technique et un esprit d’équipe indispensables pour le programme. »