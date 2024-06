Aston Martin engagera deux Valyrie AMR Pro en WEC en 2025

Par Emmanuel Touzot 14 juin 2024 - 17:37





Avec la publication du Règlement 2025 du WEC, qui oblige les constructeurs à engager au moins deux voitures, Aston Martin a confirmé que son programme s’adapterait à cette demande, et qu’il y aurait bien deux Valkyrie AMR Pro engagées à l’année dans le championnat du monde d’endurance, et donc aux 24 Heures du Mans.

Le constructeur britannique avait déjà annoncé sa présence en Hypercar l’année prochaine avec la déclinaison la plus extrême de la Valkyrie. On se rappelle que le modèle avait été conçu pour la nouvelle réglementation, Aston Martin ayant voulu faire une voiture de route qui s’adaptait à la compétition.

Les détails n’étaient pas connus, et des questionnements quant à l’avancée du projet faisaient même surface. Finalement, la firme de Gaydon a bien confirmé qu’elle engagerait deux prototypes l’année prochaine sur toute l’année et pendant les 24 Heures du Mans.

Le premier sera opéré directement par l’équipe d’usine, tandis que le second dépendra de l’équipe The Heart of Racing (photo ci-dessous), qui aligne aujourd’hui une Aston Martin en catégorie GT3. Les deux prototypes roulent déjà et ont notamment fait des essais à Laguna Seca.

Un programme en IMSA, le championnat américain d’endurance dont font partie les célèbres 24 Heures de Daytona, n’est pas non plus exclu pour Aston Martin, qui veut développer son activité endurance.