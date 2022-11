Arthur Leclerc rejoint DAMS en 2023 pour ses débuts en F2

Par Franck Drui 21 novembre 2022 - 13:40





Après deux saisons de Formule 3, le Monégasque Arthur Leclerc, 22 ans et membre de la Ferrari Driver Academy, intègrera la structure mancelle en 2023 pour grimper à l’échelon supérieur et disputer le championnat FIA de Formule 2.

Frère cadet de Charles Leclerc, vainqueur de cinq Grands Prix de Formule 1, Arthur débute en monoplace en 2018, terminant cinquième du championnat de France F4. La saison suivante il livre une prestation solide en Formule 4 ADAC pour se classer troisième du général. En 2020, Arthur progresse vers le championnat d’Europe de Formule Régionale où il devient vice-champion avec six victoires et 12 podiums.

L’année d’après, Arthur s’engage en Formule 3 FIA et remporte deux victoires (Le Castellet et Zandvoort) dès sa première campagne dans la catégorie. Il démarre ensuite très fort l’exercice 2022 en gagnant la Formule Régionale Asie, avant de triompher pour la troisième fois de sa carrière en F3 (Silverstone).

Arthur prendra part avec DAMS aux essais officiels de fin de saison F2 sur le circuit de Yas Marina du 23 au 25 novembre. L’édition 2023 du championnat FIA de Formule 2, composée de 14 meetings, débutera en mars prochain sur le circuit de Bahreïn et se rendra à Melbourne, en Australie, pour la première fois de son histoire.

Arthur Leclerc : « Je suis très heureux de rejoindre DAMS pour le championnat 2023 de Formule 2. L’équipe affiche un palmarès impressionnant dans cette catégorie et j’espère pouvoir y contribuer et permettre ainsi à l’écurie de continuer sur cette lancée. Depuis la reprise de l’équipe en début d’année, Charles Pic s’est beaucoup investi pour que DAMS revienne aux avant-postes et je vais tout faire pour que la tendance se poursuive ! Nous avons beaucoup de travail avant la première manche qui se déroulera sur le circuit de Bahreïn en mars 2023 et je suis impatient que les essais de fin de saison débutent à Abou Dhabi ! »

Charles Pic, propriétaire : « Nous sommes ravis d’accueillir Arthur chez DAMS en 2023. Tout au long de sa carrière il a démontré son talent et son potentiel. Il a prouvé qu’il était capable de remporter des victoires lors de ses deux saisons de F3. Nous sommes impatients de le voir dans notre voiture lors des essais officiels d’Abou Dhabi pour commencer à préparer ensemble la saison prochaine. L’équipe a des objectifs élevés pour 2023 et nous sommes convaincus que l’arrivée d’Arthur nous aidera à les atteindre. »