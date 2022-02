Arrow McLaren SP lance sa saison 2022 d’IndyCar

C’est un grand événement de lancement qu’a décidé de tenir McLaren cette année, pour lancer sa saison de sport automobile. En plus de la présentation de sa saison 2022 de F1, et de la MCL36 que piloteront Lando Norris et Daniel Ricciardo, le team a lancé trois autres saisons.

Outre l’Extreme E et la saison eSport de McLaren Shadow, c’est aussi la saison d’IndyCar qu’a lancé l’équipe anglaise. Ce sont toujours Pato O’Ward et Felix Rosenqvist qui seront les pilotes des Dallara IR18 à moteur Chevrolet aux numéros 5 et 7.

Juan Pablo Montoya rejoindra l’équipe dans la numéro 6 pour le Grand Prix d’Indianapolis, et pour les 500 Miles d’Indianapolis. On a ainsi pu découvrir la livrée des deux monoplaces de l’équipe.

"On est impatients, on a eu une saison 2021 très bonne ensemble et on a hâte de voir la saison à venir. Nous avons mis la barre plutôt haut, et on doit se concentrer sur nos forces tout en améliorant nos faiblesses, ce qui nous mettra en bonne position" a déclaré O’Ward.

Comme l’an dernier, Pato O’Ward aura une livrée noir et orange, à laquelle s’ajoutent des liserés bleu ciel. Du côté de Felix Rosenqvist, la livrée sera majoritairement orange et bleu ciel.