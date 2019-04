Argentine, ES1 : Ott Tänak, premier leader du rallye

Jeudi soir, Ott Tänak a dominé la première spéciale du Xion Rally Argentina pour prendre les commandes de la cinquième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Déjà le plus rapide du shakedown, Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) se montrait aussi performant sous la pluie en devançant pour 1’’6 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) dans la spéciale organisée dans les rues de Villa Carlos Paz (1,9 km).

La performance de l’Estonien frappait d’autant plus les esprits que les six pilotes derrière lui se tenaient en seulement 7/10e de seconde.

Visiblement à l’aise sur une chaussée glissante, Ott Tänak admettait toutefois ne pas savoir à quoi s’attendre demain lorsque les concurrents emprunteront des routes de terre ayant subi de fortes intempéries ces derniers jours.

« Nous ne savons pas à quel point les conditions seront mauvaises », reconnaissait-il. « Je m’attends à ce qu’elles soient très piégieuses. Et quand un pilote de rallye dit que ce sera piégeux, c’est que ce sera vraiment difficile ! »

Derrière, Sébastien Ogier précédait Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) pour 1/10e. La première Hyundai i20 WRC, celle d’Andreas Mikkelsen, pointait 3/10e plus loin et 1/10e devant celle de son équipier et leader du championnat, Thierry Neuville. Dani Sordo (Hyundai i20 WRC) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) prenaient la sixième place ex æquo.

Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) était le seul pilote de pointe à rencontrer des soucis, le Finlandais étant parti en tête-à-queue peu avant l’arrivée. Il signait toutefois le dixième temps.

Le Rallye d’Argentine reprendra dès vendredi. Les concurrents prendront la direction du sud pour retrouver la vallée de Calamuchita et deux boucles identiques de trois spéciales rapides et sablonneuses. Une super-spéciale au parc d’attraction de Villa Carlos Paz sera au programme à mi-journée pour porter la distance chronométrée de l’étape à 145,92 kilomètres.