Arden ne fera pas rouler la voiture d’Anthoine Hubert à Monza

Le décès d’Anthoine Hubert a été un choc immense pour tout le paddock de la Formule 2 hier, à Spa-Francorchamps. Le pilote français a perdu la vie lors d’un accident avec Juan Manuel Correa, et la discipline va devoir malgré tout courir le week-end prochain à Monza.

L’équipe Arden, pour laquelle courrait Anthoine Hubert, n’engagera qu’une monoplace pour Tatiana Calderon en Italie, par respect pour le pilote disparu. C’est Christian Horner, directeur de Red Bull et fils du directeur d’Arden, Gerry Horner, qui a confirmé l’info.

"La voiture ne roulera pas à Monza" a-t-il déclaré à Sky Sports F1. "La voiture est retirée de l’événement de Monza."

"Parfois, notre sport peut être très cruel et malheureusement, hier était une de ces journées. Je pense de tout mon coeur à sa famille et ses amis, et évidemment à l’équipe Arden. J’ai passé du temps avec eux hier soir, et ils sont dévastés."