Antonio Felix da Costa rejoint Vergne chez DS Techeetah

La rumeur était presque devenue une confirmation tant aucun autre nom n’était cité pour faire équipe avec Jean-Eric Vergne, et DS Techeetah a confirmé ce mardi que ce serait Antonio Felix da Costa qui serait dans la deuxième monoplace de l’équipe, aux côtés du double champion en titre de Formule E.

"C’est fantastique d’avoir Antonio dans l’équipe" a déclaré le directeur de l’équipe Mark Preston. "C’est un bon ami de nous tous et nous avons hâte de l’accueillir et de le voir dans les couleurs noir et doré de Teechetah. Il sera un ajout rapide et intéressant pour l’équipe et nous sommes tous impatients de voir ce que Jean-Eric et Antonio feront en piste."

Le Portugais était pilote pour BMW la saison dernière, pour ce qui était la première année du constructeur allemand en Formule E, et il avait gagné la première course de la saison avant d’ajouter trois podiums à son compteur et de boucler la saison en sixième position.

"Avoir l’opportunité de rejoindre une équipe double championne dans une si haute compétition de sport automobile comme la Formule E, c’est très rare" a déclaré le principal intéressé. "Ça a été une dure décision de quitté ma place mais c’est une opportunité que je ne pouvais pas refuser et je suis impatient à l’idée de rejoindre Jean-Eric et toute l’équipe Teecheetah."

De son côté, Vergne n’a pas caché sa satisfaction de voir un ami à lui, depuis l’époque où ils étaient dans le Junior team de Red Bull : "J’aimerais accueillir chaleureusement Antonio. Nous sommes amis depuis longtemps, et nous avons fait partie du même programme dans le passé donc c’est super de pouvoir travailler ensemble. Il sera un grand plus pour l’équipe."