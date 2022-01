Andretti : Herta espère de la complicité avec Grosjean

Colton Herta sera l’un des favoris pour le titre 2021 d’IndyCar. L’Américain de l’équipe Andretti espère pouvoir compter sur le soutien de ses nouveaux équipiers, Romain Grosjean et Devlin DeFrancesco. Il admet qu’il regrettera le départ de Ryan Hunter-Reay et James Hinchcliffe.

"C’est à double tranchant d’une certaine manière, parce que c’est vraiment triste de voir Ryan et Hinch partir, j’ai adoré travailler avec eux" note Herta. "Ils étaient très bons, comme leur feedback, qui est le plus important pour moi en tant que coéquipier car je pouvais vraiment leur faire confiance."

"Je pouvais aller directement à leurs réglages et c’était exactement comme ils l’expliquaient. C’est donc triste de voir cet aspect des choses partir, mais c’est excitant de travailler avec de nouvelles personnes et d’intégrer Devlin et Romain. Dans tous les cas, j’ai hâte d’y être."

Herta est aussi satisfait de garder des bases connues auprès d’Alexander Rossi : "Il y aura probablement une petite période d’adaptation pour savoir dans quelle mesure vous pouvez faire confiance au feedback que ces gars vous donnent."

"Il y a beaucoup d’aspects qui entrent en jeu avec les nouveaux, mais pour moi, c’est vraiment excitant de travailler avec les deux nouveaux. Et puis évidemment, voir Alex de retour, c’est génial, et [c’est] un gars en qui je peux toujours avoir confiance et j’aime travailler avec lui, aussi."