Andretti et Grosjean révèlent la durée du contrat qui les lie

Romain Grosjean a signé officiellement avec Andretti Autosport pour la saison 2022 d’IndyCar. Le pilote français, après un très beau premier plongeon dans la discipline cette saison, va donc s’y consacrer pour plusieurs années.

Il pilotera dès 2022 la Dallara-Honda de l’équipe Andretti, et il arborera le numéro 28 et les couleurs du géant du transport DHL. Il remplace Ryan Hunter-Reay dans cette voiture, et la conférence de presse pour officialiser cette alliance a livré quelques secrets.

La première information est que Grosjean s’est engagé pour deux ans avec Andretti Autosport, et il sera donc au volant de la Dallara n° 28 en 2022 et 2023. Le Français a d’ailleurs fait état de sa "fierté" de remplacer un nom aussi prestigieux que Hunter-Reay, vainqueur de l’Indy 500 et champion IndyCar.

Par ailleurs, Grosjean emmène avec lui Olivier Boisson, son ingénieur cette année chez Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing. L’ingénieur français, qui a travaillé avec Sébastien Bourdais par le passé, a été la pierre angulaire de l’adaptation de Grosjean à sa nouvelle discipline, et à la Dallara ainsi qu’aux pneus Firestone.

Enfin, Grosjean a révélé qu’il comptait s’installer avec sa famille à Miami, qui a une école française et des vols directs pour la France. En effet, il sera désormais engagé dans le championnat outre-Atlantique de mars à septembre deux années de suite, ce qui rend les aller-retours en Europe difficiles, sinon impossibles.