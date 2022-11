Alpine vice-Champion du Monde FIA d’Endurance à Bahreïn

Par Franck Drui 15 novembre 2022 - 10:23





Déjà forte de deux victoires et deux autres podiums cette saison, Alpine Elf Endurance Team se rendait à Bahreïn en étant en mesure de remporter les titres mondiaux chez les pilotes et les constructeurs dans la catégorie reine Hypercar.

Deux mois après Fuji, l’équipe et le trio formé par Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere retrouvaient la piste jeudi à Sakhir. L’équipage montait en régime au fil des trois séances d’essais libres avant de confier le volant à Matthieu Vaxiviere en qualifications. Premier à sortir des stands au crépuscule, le Français bouclait deux tentatives sur deux trains de pneumatiques pour s’offrir la cinquième place sur la grille.

Samedi, Nicolas Lapierre s’installait dans l’habitacle de l’Alpine A480 pour le départ des 8 Heures de Bahreïn. Dans une chaleur étouffante, le Français réalisait un envol endiablé en prenant l’avantage sur la Peugeot n°94 avant de réussir un dépassement audacieux sur la Toyota n°7 quelques virages plus tard. S’il glissait au quatrième rang après l’intervention de la voiture de sécurité, Nicolas Lapierre maintenait le contact avec les leaders jusqu’à ce que Matthieu Vaxiviere le relaie. Après une passe d’armes l’opposant à la Peugeot n°94, celui-ci passait le témoin à André Negrão, qui scellait définitivement la manœuvre.

Alors que la luminosité déclinait progressivement sur le Circuit International de Bahreïn, Nicolas Lapierre capitalisait sur les efforts de ses partenaires pour se hisser sur le podium provisoire avant d’enchaîner les relais avec Matthieu Vaxiviere pour consolider la troisième place.À l’affût de la moindre opportunité stratégique lors d’une course avare en neutralisation, l’équipage poursuivait son travail avec diligence jusqu’au drapeau à damier, aidé dans cette mission par une exécution sans faille des mécaniciens de l’équipe.

L’Alpine A480 n°36 franchissait la ligne d’arrivée au troisième rang pour s’assurer son cinquième podium de l’année. Grâce à cette performance, Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere deviennent vice-champions du monde d’Endurance, tout comme Alpine chez les constructeurs.

Ce résultat conclut également le premier chapitre du retour d’Alpine au sommet de la discipline. Depuis ses débuts en 2021, l’A480 a signé deux poles, deux victoires et onze podiums en douze départs. Ce superbe bilan est notamment auréolé d’une troisième place de haute volée aux 24 Heures du Mans 2021 ainsi que de deux victoires aux 1000 Miles de Sebring et aux 6 Heures de Monza lors de cette campagne exceptionnelle en 2022.

Animée par la détermination de ses pilotes et l’excellence opérationnelle de ses ingénieurs et mécaniciens lui ayant permis de déjouer les pronostics à plusieurs reprises, Alpine Elf Endurance Team a su se montrer à la hauteur du défi de la catégorie reine pour poser les fondations d’un engagement pérenne au sein de l’élite.

Alpine félicite Toyota Gazoo Racing pour son quatrième double titre consécutif en Championnat du Monde FIA d’Endurance et se tourne désormais vers l’avenir. L’an prochain, la marque au A fléché et Signatech seront engagées en FIA WEC pour une saison de transition dans la catégorie LMP2, où elles comptent déjà deux couronnes mondiales et trois victoires aux 24 Heures du Mans. Cette collaboration marquera le dixième anniversaire du retour d’Alpine en Endurance, au moment même où les équipes développeront l’Alpine LMDh, qui rejoindra les nombreux constructeurs alignés en Hypercar en 2024.

Ils ont dit...

Nicolas Lapierre

« Nous avons essayé de nous battre autant que possible, mais il nous manquait ce petit plus pour prendre l’ascendant. Nos adversaires ont été plus forts et ils méritent ce titre. C’est un peu frustrant, mais nous pouvons nous satisfaire d’avoir encore réalisé une course propre pour aller chercher ce podium. Je veux saluer toute l’équipe qui a énormément progressé tout au long de ces deux années. C’était notre principal objectif et nous sommes désormais prêts à tourner la page pour ouvrir un nouveau défi qui s’annonce tout aussi excitant. »

André Negrão

« Je tiens à féliciter tout le monde au sein de l’équipe : mes équipiers, les ingénieurs, les mécaniciens et nos partenaires. Nous avons réalisé une saison magnifique, à commencer par nos superbes victoires à Sebring et à Monza, mais également nos podiums à Spa, Fuji et enfin à Bahreïn ce week-end. C’était fantastique de pouvoir rivaliser face à des adversaires aussi coriaces jusqu’à la dernière course. Il est désormais temps de dire au revoir à l’A480, une voiture géniale avec laquelle nous avons beaucoup appris durant deux années. Je suis vraiment fier et heureux d’avoir participé à cette belle aventure. »

Matthieu Vaxiviere

« C’était une saison vraiment positive dans l’ensemble. Nous avons progressé, comme le soulignent nos deux premières victoires au prix de belles bagarres cette année. Nous avons essayé de tirer notre épingle du jeu en faisant ce que nous savions faire de mieux et nous avons répondu présent quand il le fallait. Notre fiabilité a aussi été irréprochable puisque nous avons fini nos douze courses avec l’A480 en 2021 et 2022. Nous pouvons donc être fiers de notre travail et de nos progrès pour cette deuxième saison dans la catégorie reine ! »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Elf Endurance Team

« La logique a été respectée même si nous pouvons regretter le fait qu’il n’y ait pas eu la bagarre que nous espérions tous. Nous nous sommes rapidement rendus compte que nous serions en difficulté dans le trafic. Nous avons essayé de gérer au mieux et tant les pilotes que l’équipe ont réalisé un sans-faute une fois de plus. Nous devons savourer ce moment. Nous n’avons pas le droit d’être déçus à l’issue de cette superbe saison marquée par deux victoires, cinq podiums, un record de fiabilité et l’absence d’erreurs de notre part. Cette aventure de deux ans a créé une dynamique vertueuse autour de notre projet et cela laisse augurer de fantastiques perspectives pour nous avec l’implication totale de la marque Alpine. Tout cela ne fait que renforcer notre envie pour nos défis futurs ! »