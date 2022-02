Alpine repart à la conquête du WEC et de l’Endurance en 2022

Lancé en 2013, le programme contemporain d’Alpine en Endurance a connu le succès et s’apprète à relever de nouveaux challenges. Après deux couronnes européennes en ELMS, deux sacres mondiaux en FIA WEC et trois victoires de prestige aux 24 Heures du Mans, Alpine a fait l’an dernier un retour remarqué dans l’élite d’une discipline l’ayant vue écrire certaines des plus belles pages de son histoire.

Fidèle à son ADN, Alpine a su se jouer des défis lui faisant face dans son passage en Hypercar. Confiée à la talentueuse équipe d’exploitation menée par Signatech et au trio formé par Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere, l’Alpine A480 s’est rapidement imposée comme l’unique rivale des tenants du titre repoussant l’échéance jusqu’à la finale du calendrier à Bahreïn.

Forte de cette première campagne riche en enseignements, Alpine Elf Endurance Team mise cette année sur la stabilité afin de franchir un nouveau palier au plus haut niveau.

Vice-Championne du Monde FIA d’Endurance en 2021, l’écurie retrouvera ainsi Nicolas Lapierre, véritable pilier des succès de la marque au A fléché en 2016 et 2019. Le Français sera à nouveau épaulé par le Brésilien André Negrão, deux fois vainqueur du double tour d’horloge sarthois et présent chez les Bleus depuis 2017, et son compatriote Matthieu Vaxiviere, qui a confirmé toute l’étendue de son talent dès ses débuts avec Alpine.

Comme en 2021, les trois pilotes n’auront qu’un objectif : donner leur maximum sur chacune des six épreuves du calendrier pour hisser Alpine au sommet malgré une concurrence toujours plus relevée dans l’élite. Cette nouvelle année sera également mise à profit pour préparer l’arrivée de la future Alpine LMDh, conçue autour d’un châssis Oreca et d’un moteur Alpine développé à Viry-Châtillon, qui sera engagée en Hypercar dès 2024.

L’équipage de l’Alpine A480 n°36 lancera sa campagne à Sebring (États-Unis) lors du prologue officiel du FIA WEC les 12 et 13 mars avant la première course de la saison sur ce même circuit le 18 mars.

Laurent Rossi, CEO d’Alpine

« Le programme Endurance d’Alpine souligne notre attachement et nos ambitions en sport automobile. En concourant à la fois en Formule 1 et en Endurance, Alpine est l’une des rares marques à être présente dans deux championnats du monde labellisés FIA et nous y retrouverons d’autres adversaires prestigieux. Les équipes de Philippe Sinault ont ma confiance avec un palmarès éprouvé dans cette discipline et de nombreux succès ayant déjà fait briller les couleurs d’Alpine au Mans et sur la scène internationale depuis près de dix ans maintenant. Le défi s’annonce toujours plus relevé, mais je suis convaincu que notre équipage sera une fois de plus à la hauteur des attentes des passionnés de la marque Alpine. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Elf Endurance Team

« Au moment d’aborder notre dixième année avec Alpine, nous avions à cœur de reconduire notre trio au volant de l’A480 dans la catégorie Hypercar. André, Matthieu et Nicolas incarnent véritablement ce projet et, eux comme nous, nous avons tout fait pour poursuivre notre collaboration cette année. Nous avons su trouver notre équilibre dans notre fonctionnement et dans notre relationnel, deux éléments indispensables au succès. Ils sont déjà imprégnés de l’esprit de notre équipe et il s’agit d’une situation idéale, qui nous offre beaucoup de sérénité et des bases fertiles pour relever nos prochains défis. La confiance est déjà établie et cela nous fera gagner beaucoup de temps. En parallèle, l’intersaison a été très courte, mais nous nous sommes efforcés d’améliorer notre package. Avec l’arrivée de nouveaux concurrents dans la catégorie, les ingrédients techniques sont susceptibles d’évoluer et nous avons mené un immense travail de fond avec l’objectif de rendre une copie encore meilleure que l’an passé. Nous nous devons d’être ambitieux en évoluant au sein de l’élite, et nous faisons de notre mieux chaque jour pour être à la hauteur de ce défi prestigieux et exaltant. »