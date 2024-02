Alpine présente son A424 pour la saison WEC 2024

Par Franck Drui 7 février 2024 - 15:29





Alpine Motorsports a présenté aujourd’hui ses voitures pour les saisons 2024 des Championnats du Monde FIA de Formule 1 et d’Endurance lors d’un lancement conjoint dédié au sport automobile sur son site d’Enstone (Royaume-Uni).

En WEC, Alpine entame sa première saison dans la catégorie reine Hypercar en tant qu’équipe officielle avec l’A424, un prototype confié à deux équipages, dont l’un accueille l’arrivée de Mick Schumacher. L’Allemand effectuera ses premiers tours de roues en Championnat du Monde FIA d’Endurance. Mick rejoint des pilotes expérimentés en Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere dans la n°36. Dans la voiture sœur n°35, les recrues Ferdinand Habsburg et Paul-Loup Chatin rejoignent le jeune espoir Charles Milesi, qui disputera sa deuxième année avec l’écurie. Jules Gounon est nommé pilote de réserve pour la saison 2024.

Les livrées des A524 et A424 sont modernes, frappantes et grandement inspirées du partenariat d’Alpine avec l’artiste contemporain Felipe Pantone. Noir en son cœur et mis en lumière par de vibrants motifs de bleu Alpine, ce design unique et accrocheur contribue à façonner l’identité d’Alpine Racing en sport automobile. BWT entre dans la troisième année de son partenariat titre avec l’écurie de F1, dont le rose emblématique et mondialement connu est fortement présent sur l’A524. La décoration sera à dominante rose sur huit épreuves pour souligner davantage les liens profonds entre Alpine et la compagnie des eaux basée à Mondsee et dédiée à la réduction du plastique à usage unique dans le monde.

L’A424 se rendra dans les prochains jours au Qatar pour le Prologue et la première course de son calendrier.

Bruno Famin, directeur Alpine Motorsports & team principal de BWT Alpine F1 Team : « C’est un grand moment pour Alpine Motorsports de se réunir et de présenter officiellement ses programmes pour la saison 2024. C’est certainement unique d’avoir à la fois l’A524 de Formule 1, l’Hypercar A424 et tous les pilotes dans une même pièce alors que les deux projets se préparent à une saison 2024 sans aucun doute bien remplie et intense. Voir les deux vraies voitures ici aujourd’hui témoigne de tout le travail acharné mené en coulisses par nos milliers de collaborateurs talentueux dans nos usines au Royaume-Uni et en France. La prochaine étape de notre parcours consiste à tout déployer sur la piste, à exercer de l’excellence opérationnelle à tous les niveaux et à développer la dynamique et l’état d’esprit de toutes nos équipes. Nous avons tous hâte de poursuivre le travail pour apporter le succès au nom Alpine. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team : « Nous écrivons de nouvelles pages de l’histoire d’Alpine en Endurance. Nous devons être humbles, mais ambitieux pour ce projet. Nous avons connu de grands changements et un énorme pas en avant en tant qu’équipe. Dévoiler notre Hypercar pour la saison 2024 aux côtés de nos pilotes est vraiment un moment privilégié. Il faudra apprendre à exploiter ce package technique, s’appuyer sur l’expérience de nos pilotes, être fiables et, bien évidemment terminer les courses. Je crois qu’il est difficile de dire si nous jouerons la gagne dès cette année, mais nous aurons rapidement faim de bons résultats avec tout ce que nous avons mis en place. »