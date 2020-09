Alpine Endurance Team s’engage en LMP1 pour 2021

Revenue en compétition pour accompagner le développement et le lancement de l’Alpine A110, Alpine s’est montrée à la hauteur de son riche héritage en brillant partout où elle s’est alignée dès son retour en Endurance.

L’association formée entre Alpine et l’équipe Signatech a ainsi remporté les titres pilotes et équipes dès ses débuts en European Le Mans Series en 2013 avant de réaliser le doublé en 2014. Un an plus tard, les Bleus ont franchi un cap en rejoignant le Championnat du Monde FIA WEC. Une fois de plus, Alpine y a fait ses preuves en remportant deux couronnes mondiales ainsi que trois des quatre dernières éditions des 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2.

Forte de ce palmarès enviable, Alpine se lance aujourd’hui un nouveau défi en officialisant l’engagement d’un prototype LMP1 au sein de la catégorie reine du Championnat du Monde FIA WEC et des 24 Heures du Mans 2021.

Tout en intégrant le pinacle du sport automobile, ce nouveau projet témoigne de l’ambition vivante et grandissante d’Alpine, née de la compétition pour la compétition. Dès l’an prochain, la marque au A fléché sera l’un des seuls constructeurs à être engagés simultanément au plus haut niveau de deux Championnats du Monde reconnus par la FIA tout en ayant déployé un programme compétition clients complet avec les Alpine A110 Cup, GT4 et Rally.

Malgré leurs similitudes apparentes, les catégories LMP1 et LMP2 possèdent deux philosophies bien distinctes. Là où les LMP2 sont réservées à des structures indépendantes avec l’un des châssis mandatés et un moteur unique, le LMP1 accueille des équipes d’usine libérées de ces restrictions. Leur puissance supplémentaire, leur poids moindre, leur aérodynamique plus complexe et le libre choix des pilotes qu’importe leur catégorisation aboutissent à des temps au tour beaucoup plus rapides.

Attendu de longue date, ce retour au sommet de l’Endurance s’inscrit dans l’histoire et l’ADN de la marque, qui avait déjà participé à onze reprises aux 24 Heures du Mans entre 1963 et 1978. Alpine y a tout gagné : l’Indice Énergétique en 1964, 1966 et 1968, l’Indice de Performance en 1968 et 1969, sept victoires de classe – un chiffre désormais porté à dix – et surtout la victoire au Classement Général Absolu en 1978 avec l’Alpine A442B pilotée par Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi.

Fidèle aux valeurs qui l’animent depuis 1955, Alpine aborde ce défi avec humilité et confiance pour tenter de bousculer l’ordre établi tout en offrant un spectacle de qualité aux amateurs d’Endurance. Pour marquer la discipline de son empreinte, Alpine Endurance Team s’appuiera sur les nouvelles opportunités offertes par l’évolution du règlement de la catégorie reine pour 2021.

L’ACO, promoteur du Championnat du Monde FIA WEC et des 24 Heures du Mans, autorisera l’engagement de LMP1 aux côtés des nouvelles Hypercars l’an prochain grâce à la balance de performances (BoP), garantissant l’équilibre des forces en présence.

Alpine présentera donc au départ des épreuves un prototype LMP1 Alpine conçu autour d’un châssis Oreca et d’un moteur Gibson ayant déjà fait leurs preuves. Cet ensemble bénéficiera de toute l’expertise technique d’Oreca et de Signatech pour atteindre un niveau de performances lui permettant de jouer la victoire face à ses concurrents tandis que des synergies potentielles avec l’écurie de F1 sont à l’étude.

Dans les prochains mois, Alpine Endurance Team dévoilera son prototype LMP1, ses couleurs ainsi que son équipage avant d’entamer son programme d’essais.

"Le sport automobile est indissociable de la marque Alpine, dont la passion pour la compétition et l’esprit sportif est dans l’ADN" a déclaré Patrick Marinoff, Directeur Général d’Alpine. "Le retour amorcé en Endurance dès 2013 marquait le début d’une aventure s’inscrivant dans la durée. Après huit années de succès face à certaines des meilleures équipes au monde, il est temps de franchir une nouvelle étape en défiant les constructeurs de la catégorie reine comme nous le ferons également en F1."

"Les dernières évolutions du règlement pour 2021 offrent l’occasion à Alpine de démontrer son savoir-faire technique et son expérience de la course dans un cadre équitable et compétitif, le tout grâce à un investissement mesuré rendu possible par la maîtrise des coûts. Ensemble, nous comptons donner du fil à retordre à des concurrents bien établis pour écrire de nouvelles pages dans l’histoire de cette grande marque née de la compétition pour la compétition qu’est Alpine et faire briller les couleurs françaises aux plus hauts niveaux du sport automobile."