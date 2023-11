Alpine annonce ses pilotes dont Mick Schumacher pour la saison 2024 de WEC

Par Franck Drui 22 novembre 2023 - 10:27





Alors qu’Alpine poursuit activement la préparation de son hypercar A424, l’écurie confirme aujourd’hui les six pilotes qui prendront le volant au Qatar pour le début de la saison 2024 de ses deux voitures engagées dans le Championnat du Monde d’Endurance. C’est une équipe alliant expérience et vitesse qui se joint à l’aventure Alpine en Hypercar.

Bruno Famin, Vice-Président Motorsport Alpine : « À cette période décisive du programme A424, nous sommes fiers de révéler les six pilotes qui courront avec nous en 2024 en catégorie Hypercar. Avec Philippe Sinault, nous tenions à recruter des pilotes non seulement rapides et fiables, mais aussi disposant d’un véritable esprit d’équipe et d’une bonne intelligence de course afin de, représenter au mieux les couleurs de la marque Alpine dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance. Nous sommes absolument ravis d’avoir ces six pilotes avec nous et nous comptons que chacun apporte au projet sa propre expérience et ses propres qualités, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son vécu en Endurance – il sera le mentor des jeunes pilotes -, et aussi Mick avec son expérience du très haut niveau. Certes, il fera ses premiers pas dans la discipline, mais son enthousiasme pour le projet et son envie de s’intégrer sont palpables. Je suis sûr qu’il sera un véritable atout. »

Mick continue de tracer sa propre trajectoire dans l’univers du sport automobile. Vainqueur en F4, il remporte le titre européen en F3 en 2018 avant d’être couronné deux ans plus tard en Formule 2. Promu en F1, le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, effectue deux saisons chez Haas F1 Team en 2021-2022, avant de passer pilote de réserve pour Mercedes.

En octobre dernier, Mick prenait le volant d’un prototype d’Endurance pour la première fois de sa carrière. Parmi l’équipe Alpine, le pilote allemand apprenait les subtilités de cette nouvelle machine sous le regard bienveillant de ses futurs coéquipiers. Suite à cette première approche prometteuse, Alpine et Mick Schumacher ont décidé de relever ce défi ensemble en 2024 au sein de la catégorie reine de l’Endurance parmi les pilotes les plus renommés de la discipline.

Mick Schumacher : « Un nouveau challenge s’offre à moi avec Alpine dans la catégorie Hypercar du championnat FIA WEC. La voiture est impressionnante et j’ai hâte de débuter cette compétition. J’ai grandi et évolué avec des monoplaces, piloter une voiture au cockpit fermé et aux roues couvertes, sont une excellente opportunité pour moi d’affiner mes compétences de pilotage. Les courses d’endurance sont un nouveau défi pour moi et je suis sûr que nous allons vivre de belles émotions ensemble l’année prochaine avec Alpine. »

Nicolas Lapierre a contribué à écrire les plus belles pages de l’Histoire d’Alpine en Endurance avec trois victoires aux 24 Heures du Mans avec Alpine et le titre mondial à deux reprises en catégorie LMP2. Pilote de développement de l’A424, il a intégré l’aventure dès les prémices du projet Hypercar et voit sa place confirmée au sein de l’écurie pour 2024.

Pilote expérimenté, Nicolas Lapierre continuera d’apporter toute son expertise, sa confiance et sérénité pour fédérer cette nouvelle équipe de pilotes.

Nicolas Lapierre : « C’est un projet ambitieux et il a suscité une certaine fierté en moi, quand il m’a été proposé de développer la voiture. C’est une équipe que j’affectionne particulièrement, avec laquelle nous avons connu le succès déjà, et revenir dans le cadre du programme Hypercar est une superbe opportunité. Nous sommes face à une nouvelle ère de l’Endurance, avec un plateau plus relevé que jamais.C’est extrêmement excitant de continuer d’écrire l’Histoire d’Alpine et d’aller se confronter avec les plus grands noms du sport automobile. Nous représentons les Bleus et nous avons hâte de voir les fans aux 24 Heures du Mans et sur les autres courses du championnat. »

Pilote aux débuts en Mitjet et monoplace, Matthieu commence à courir sous les couleurs d’Alpine en Endurance en 2021 et devient Vice-Champion du Monde FIA d’Endurance en 2022. Il compte sept départs aux 24 Heures du Mans, où il a signé un podium en Hypercar et deux podiums en LMP2. Il cumule en parallèle un beau palmarès, particulièrement en European Le Mans Series et aux 24 Heures de Daytona. Après trois saisons sous les couleurs d’Alpine en catégorie Hypercar puis LMP2, le français originaire de Limoges continuera de se battre pour les Bleus dès 2024 sur un plateau particulièrement disputé.

Matthieu Vaxiviere : « Rouler en Hypercar avec Alpine en 2024 est un accomplissement pour moi. Toute l’énergie et les efforts entrepris tout le long de ma carrière ont été orientés vers cet objectif de me battre dans la catégorie reine de l’Endurance. C’est une continuité par rapport aux années passées avec l’équipe et pouvoir participer au développement de la voiture m’a permis aussi de partager cette nouvelle ambition avec eux. C’est fabuleux de concourir parmi les plus grandes marques et je suis fier de faire partie de cette équipe. »

En quelques années seulement, Charles Milesi s’est imposé comme l’un des plus brillants espoirs de l’Endurance. Après de remarquables débuts en monoplace, le Français relève ensuite le défi de la LMP2, où il démontre l’étendue de son talent en remportant le titre mondial et les 24 Heures du Mans dès sa première saison en 2021. Après une campagne au sein du Richard Mille Racing Team opéré par Signatech, Charles s’offre avec Alpine en 2023 la quatrième place aux 24 Heures du Mans et la troisième marche du podium à Monza, à seulement vingt-deux ans.

L’équipe Alpine Endurance Team réitère sa confiance auprès de Charles et confirme l’ambition de collaborer avec l’un des pilotes les plus rapides du plateau dans le cadre de ce nouveau challenge pour la marque.

Charles Milesi : « Je suis très content de continuer cette aventure dans la famille Alpine une année de plus en 2024, cette fois-ci en Hypercar. C’est un challenge pour tout le monde avec une nouvelle voiture et une équipe qui se renforce, que ce soit au niveau des pilotes, mais aussi côté technique. J’ai eu la chance de participer au développement de la voiture et c’était très enrichissant de voir l’évolution du projet d’aussi près. Il reste encore du travail, mais nous avons bien avancé jusqu’à présent et sommes sur de bons rails. Tout le monde attend avec impatience la première course au Qatar et surtout de voir l’hypercar Alpine sur la grille de départ des 24 Heures du Mans. »

Ferdinand Habsburg, nouveau visage pour la marque, rejoindra également le programme Hypercar Alpine dès 2024. Son talent ainsi que ses performances à travers différentes catégories et championnats qu’il a disputés ces dernières années ont attiré l’attention d’Alpine pour son nouveau projet en Endurance.

En 2021, l’Autrichien remporte en LMP2 le titre mondial et les 24 Heures du Mans avec Charles Milesi et Robin Frijns dès sa première saison en FIA WEC. Il confirme ensuite son talent en étant sacré sur la scène européenne l’année suivante tout en enchaînant les bons résultats partout où il roule. Après avoir clôturé une saison probante en 2023 en LMP2, il prend directement les commandes de l’Alpine A424 lors des tests à Motorland, afin de cumuler les kilomètres au compteur et se familiariser avec la voiture et l’équipe.

Ferdinand Habsburg : « Je suis très heureux de ce challenge qui se présente à moi avec Alpine. C’est clairement une étape au-dessus par rapport à ce que j’ai pu vivre jusqu’à présent dans ma carrière automobile. Dès le jour où j’ai signé avec Alpine, j’ai compris que le rêve que j’avais étant enfant venait de se réaliser. Je me suis tout de suite senti intégré dans l’équipe dès Motorland, bien que la pression était palpable pour moi. Commencer par un format endurance lors des tests peut être difficile à appréhender dans une nouvelle configuration, mais dès les premiers tours, je me suis senti en confiance. J’ai hâte de voir ce que la saison 2024 nous réserve et je donnerai le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir leur confiance. »

Formé en monoplace, Paul-Loup Chatin connaît un succès immédiat en Endurance en 2013. L’année suivante, il confirme avec le titre européen avec Signatech Alpine et reçoit le Prix Jean Rondeau du meilleur espoir tricolore après son podium LMP2 aux 24 Heures du Mans. Il contribue ensuite au passage de la marque française en FIA WEC, puis relève de nouveaux défis. Couronné une deuxième fois en European Le Mans Series en 2019, puis vainqueur des 24 Heures de Daytona en 2021, il est également consacré dans la catégorie LMP2 outre-Atlantique en IMSA, lors de la saison 2023. Il était naturel pour les équipes Alpine d’intégrer ce pilote talentueux dans son line-up.

Paul-Loup Chatin : « Je suis très heureux de rejoindre Alpine en Hypercar pour cette saison 2024. J’ai commencé ma carrière en Endurance chez Signatech Alpine en 2014 et c’est une équipe que j’ai toujours suivie. En tant que français, représenter une marque française au plus niveau du sport automobile mondial est un privilège et surtout aux 24 Heures du Mans, qui est la plus belle course automobile au monde ; c’est ce pourquoi je me lève tous les matins. Je remercie sincèrement toute l’équipe Alpine de me donner cette opportunité et j’ai hâte que la saison commence. »

Philippe Sinault, Team Principal : « La première chose qui me vient à l’esprit c’est le mot « fierté ». Je pense que nous avons fait les bons choix et j’ai confiance en cette équipe, qui est pour nous idéale afin d’écrire les débuts d’Alpine en Hypercar. Il y a une complémentarité intéressante entre les pilotes fidèles et connus de l’équipe, qui sont fédérateurs, et les nouveaux visages qui ont su nous surprendre lors de ces dernières années. Aussi, en tant qu’écurie tricolore, nous sommes particulièrement enthousiastes de compter quatre pilotes français dans l’équipe. Nous sommes à moins de 100 jours de la première course de la saison 2024, les essais touchent presque à leur fin et l’équipe est désormais au complet : nous sommes impatients de voir nos belles A424 pilotées par ces pilotes. »