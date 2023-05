Alpine annonce la date de présentation de son prototype LMDh

Par Emmanuel Touzot 30 mai 2023 - 18:29





Alpine va présenter sa future Hypercar au Mans, le 9 juin. En parallèle de cette année sportive en catégorie LMP2, la marque bleu-blanc-rouge développe une Hypercar (LMDh) qui s’alignera dans la catégorie reine de l’endurance dès l’année prochaine.

À l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, Alpine y dévoilera en première mondiale son nouveau prototype de course, qui concourra avec les plus grands constructeurs dès 2024. L’Endurance connaissant une nouvelle ère et étant plus disputée que jamais, représentera un terrain de jeu immanquable pour la marque.

Alpine a dévoilé un petit morceau de ce prototype, qui se basera sur un châssis Oreca et fera ses premiers essais dans le courant de l’année.

Un programme exclusif pour tous les fans spectateurs des 24 Heures du Mans

Dévoilée le 9 mai à Bristol, l’A290_β sera présentée au grand public du Mans, du 7 au 12 juin au Village puis à l’Alpine Paddock Center. Le show car préfigure la future citadine sportive électrique d’Alpine prévue de série en 2024.

Avec cette version bêta de l’A290, Alpine rouvre la voie à une nouvelle manière de vivre la voiture sportive au quotidien, et amorce son virage dans l’électrique symbolisé par son ’Dream Garage’ composé de trois véhicules électriques.

L’Alpine Alpenglow, concept car présenté au Salon de l’Automobile de Paris en octobre dernier, sera exposé du 7 au 12 juin dans le Village Hydrogène, proposé par l’Automobile Club de l’Ouest.

Ce concept futuriste aux proportions étonnantes et mettant en avant une nouvelle technologie, est doté d’un moteur à combustion interne à hydrogène et de deux réservoirs d’hydrogène cylindriques de 700 bars, positionnés de part et d’autre du véhicule.