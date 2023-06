Alpine A424_ β : L’Hypercar française pour les 24H du Mans 2024

Par Emmanuel Touzot 9 juin 2023 - 11:30





Soixante ans après son premier engagement aux 24 Heures du Mans, Alpine dévoile l’A424_β préfigurant son challenger dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA d’Endurance. Il s’agit d’un concept très proche du modèle qui roulera en 2024 dans la catégorie LMDh du WEC.

Avec son design, l’A424_β réaffirme l’ADN de la marque tout en préfigurant son futur. Son nom A424_β en est le symbole : la nomenclature du A suivi de trois chiffres commençant par 4 respecte la tradition de nos voitures victorieuses en Endurance, 24 fait écho aux 24 Heures du Mans et à 2024, et β désigne son ultime étape avant son lancement.

Conçu depuis Viry-Châtillon, ce prototype bénéficie du savoir-faire des meilleurs éléments dans des domaines cruciaux pour la performance : gestion de l’énergie, intégration moteur, fonctionnement dynamique, et autres facteurs clés de réussite.

Le prototype sera démarré le 28 juin à Viry, et prendra la piste à Lurcy-Lévis à la fin du mois de juillet pour un déverminage. Les premiers essais auront lieu au Castellet puis à Aragon mi-août et en septembre, avant d’aller à Jerez en octobre. Après l’homologation mi-novembre, le constructeur prévoit un premier test de 24 heures en novembre à Aragon.

Le prototype repose sur un châssis Oreca, qui est un des quatre choix de la catégorie LMDh. Il embarquera par ailleurs un V6 turbo de 3.4 litres. Il développera une puissance maximale de 675 chevaux.

Un travail entamé sur d’autres concepts

L’exploitation des voitures sera assurée par Signatech, partenaire de confiance de la marque au A fléché depuis 2013. Une association dont le succès a déjà été prouvé avec un riche palmarès acquis grâce aux excellentes capacités opérationnelles des hommes de Philippe Sinault. Alpine cherchera aussi à attirer d’autres structures au côté de son écurie officielle en Hypercar afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, y compris outre-Atlantique en IMSA.

"Nous vous présentons aujourd’hui l’Alpine A424_β préfigurant notre Hypercar destinée à défier les plus grands compétiteurs dès l’an prochain" a déclaré le PDG d’Alpine, Laurent Rossi.

"Fidèle à nos valeurs, ce nouveau prototype projette la marque au A fléché dans l’avenir tout en s’inscrivant dans la lignée de nos créations, à commencer par Alpenglow et l’A290_β. Racé, élégant et distinctif avec son design emblématique et iconique, il incarne à la fois notre présent et notre futur grâce à l’implication et l’investissement de nos designers dans son développement."