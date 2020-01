Alonso visera la victoire s’il revient au Dakar

Si le classement de Fernando Alonso pour sa première participation au Dakar ne semble pas exceptionnel, puisqu’il a terminé 13e du vainqueur Carlos Sainz, l’Espagnol a impressionné le monde du rallye-raid pour ses débuts dans la discipline.

En effet, classé à plus de quatre heures du vainqueur, il a toutefois perdu la majeure partie de ce temps lors de deux erreurs de débutant effectuées durant la course. Sans cela, il n’aurait pas été loin des hommes de tête et a affiché un rythme très convaincant.

"Je me suis senti compétitif presque tous les jours" avoue le pilote. "Lors de la dernière étape, on a eu une crevaison, nous avons rattrapé Yazeed [Al Rajhi] et nous avons quand même fini quatrième, donc je pense qu’on aurait pu avoir une chance de gagner l’étape."

Après avoir arraché une roue à cause d’un choc contre une pierre en première semaine, Alonso et Marc Coma ont fait une belle cabriole en deuxième semaine, perdant du temps pour réparer au mieux le Toyota Hilux abîmé. Cela suffit à donner de meilleures ambitions à Alonso.

"Si je décide de revenir au Dakar, j’aurais de grands espoirs. Je ne veux pas y penser maintenant. Je suis heureux de la manière dont ça s’est passé. Logiquement, après cette première expérience et de la compétitivité, si je cours à l’avenir, j’essaierai de gagner et d’ajouter un succès important à ma carrière."

"Mais il y a le temps [pour décider]. Je devrais avoir une préparation plus précise et détaillée et avoir le meilleur matériel. Si vous aimez la course, passer les vacances de fin d’année dans une voiture est une bonne option."