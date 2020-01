Alonso veut ’la meilleure équipe possible" pour l’Indy 500

Alors que les rumeurs envoyant Fernando Alonso chez Andretti Autosport pour l’Indy 500 se développent outre-Atlantique, le double champion du monde de Formule 1, qui dispute le Dakar actuellement, a confirmé qu’il veut trouver l’équipe qui lui offrira la meilleure chance de victoire.

"L’aventure du Dakar est un challenge professionnel afin de me sentir compétitif et d’apprendre des meilleures dans une spécialité que je ne connais pas" explique l’Espagnol.

"Mais l’objectif en termes de compétitivité et de victoire est important aux 500 Miles d’Indianapolis. Pour cela, j’essaierai d’être dans la meilleure équipe possible et dans les meilleures conditions possibles. J’espère que ça sera finalisé rapidement."

Le pilote avait déjà disputé les 500 Miles d’Indianapolis en 2017 avec Andretti, et il avait immédiatement visé la victoire avant une casse moteur qui avait mis fin à ses espoirs. En 2019, avec McLaren, il ne s’est pas qualifié pour la course. Bien que l’équipe anglaise revienne à temps plein en IndyCar, Alonso devrait bien s’engager avec Andretti en mai.