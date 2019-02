Alonso portera le numéro 66 à l’Indy 500

McLaren a annoncé le numéro que portera Fernando Alonso lors des 500 Miles d’Indianapolis, à la fin du mois de mai. Il s’agit du numéro 66, en hommage à Mark Donohue et à la McLaren M16 de 1972, première monoplace de l’équipe à avoir remporté la mythique course.

L’Espagnol arborera un numéro 66 à la typographie similaire de celle vue sur les monoplaces McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris, et le orange et le bleu seront encore de la partie. Reste à voir ce que sera la livrée, si elle sera proche de celle utilisée en F1 ou si, pour rendre un hommage plu appuyé à la McLaren M16 de 1972, elle sera à dominante bleue.

Le numéro 66 a été utilisé à plusieurs reprises depuis lors de l’Indy 500, comme le souligne McLaren, avec parfois un lien avec l’équipe actuelle. En 1986, la voiture numéro 66 était celle d’Ed Pimm, dont le chef mécanicien était Bob Fernley, directeur du programme McLaren en IndyCar cette année. En 2001, le numéro 66 a été utilisé par Penske juste avant la fusion entre Cart et IRL, et la voiture était pilotée par Gil de Ferran, actuel directeur sportif de McLaren Racing.