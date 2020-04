Alonso juge ’optimiste’ de vouloir lancer la saison IndyCar en mai

La saison d’IndyCar doit pour le moment fin mai à Détroit après l’annulation de tout le début d’année. L’Indy 500 doit être organisé en août, et Fernando Alonso doit y participer, mais l’Espagnol attend de voir comment sa saison sera gérée.

"C’est difficile d’imaginer que le 30 mai sera la première date au calendrier" a déclaré Alonso sur Instagram. "On espère que ce sera le cas, mais ça semble un petit peu optimiste."

Il voulait assister à la course de Barber, prévue initialement cette semaine, et aurait dû se concentrer sur la préparation de l’Indy 500 dès cette date : "Mes plans étaient d’aller dans le simulateur à Charlotte pour plusieurs séances, et ensuite à Barber pour voir la course et les préparations de l’Indy 500. Cela ne sera pas en mai, on croise les doigts pour août, on verra là-bas."

"Avec l’équipe, avec McLaren, on espère essayer un peu de comprendre le nouveau calendrier et les nouvelles séances de simulateur que Chevrolet ouvrira, je l’espère bientôt. Nous sommes en attente, c’est pareil pour tout le monde. On attend à la maison, en faisant de l’exercice."