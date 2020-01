Alonso : Gagner le Dakar ? Impossible sur le papier !

Fernando Alonso s’est engagé avec Toyota sur son premier Rallye Dakar, et même si le terrain de l’Arabie Saoudite est inconnu de tous les concurrents, l’Espagnol imagine tout sauf gagner son premier Rallye Raid en ce mois de janvier !

"Après avoir couru contre Carlos Sainz Jr, je vais maintenant me retrouver face à Carlos Sainz Sr ! Et il a une sacrée expérience, que je n’ai pas," explique Alonso.

"Seul un concurrent sur 4 qui prend le départ de ce rallye voit l’arrivée, c’est dire à quel point c’est difficile. Et pour moi, un débutant, ce sera très difficile."

"Il n’y a rien de plus différent de la Formule 1 que le Dakar," ajoute l’Espagnol. "Mais c’est un défi intéressant. Gagner ? Impossible sur le papier. Mais je veux relever le défi, apprendre. Mon but sera d’éviter les erreurs bêtes et d’être à l’arrivée."

A ses côtés, Marc Coma, probablement le meilleur navigateur possible pour Alonso.

"Oui, je suis conscient de tous les atouts qu’on me donne. Une bonne équipe, Marc... et une bonne préparation lors des derniers mois. Cela m’a enrichi en tant que pilote, ce qui était l’une de mes priorités. Mais je n’ai pas l’expérience. Et elle compte énormément sur le Dakar."

"Je vais approcher ce rallye avec un calme certain. Je ne veux pas abandonner après le 2e ou le 3e jour à cause d’une erreur stupide."

Alonso estime d’ailleurs que le Dakar est "le plus grand défi de ma carrière".

Il n’est pas le premier pilote de F1 à se lancer : Jacky Ickx l’a fait et l’a même gagné en 1983. Patrick Tambay a lui terminé 3e en 1988 et 1989.

De bons présages ? Pas forcément selon Alonso.

"Loeb, un spécialiste du Rallye, n’a pas gagné. Alors regardez-moi, qui vient du circuit. Je prends vraiment ce premier Dakar comme une façon de prendre de l’expérience."