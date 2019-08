Alonso et Toyota confirment un programme, mais pas encore le Dakar

Comme attendu depuis plusieurs jours, Fernando Alonso et Toyota ont annoncé un programme commun en rallye-raid pour les prochains mois. Au programme : des séances d’essais, un rallye dans le mois de septembre... mais pas encore de participation annoncée au Dakar 2020 !

Le célèbre rallye se tiendra en Arabie Saoudite l’an prochain et l’on attendait la confirmation de la participation d’Alonso à cette épreuve, mais rien n’est encore fait. C’est pour le moment pour un programme d’essais, incluant notamment un deuxième test en Afrique du Sud entre aujourd’hui et vendredi, et le rallye Harrismith 400 dans le pays, les 13 et 14 septembre prochains.

"Je suis excité de continuer mon aventure avec Toyota Gazoo Racing" a déclaré Alonso. "Ensemble, nous avons accompli énormément depuis que j’ai piloté une Toyota pour la première fois en novembre 2017, avec nos deux victoires consécutives au Mans, le championnat du monde d’endurance remporté chez les équipes et les pilotes, avec mes équipiers Sébastien [Buemi] et Kazuki [Nakajima]."

"J’ai eu un avant-goût du rallye-raid plus tôt cette année et ça m’a laissé un bon feeling de vouloir le prolonger. Je savais que ce serait une expérience totalement différente avec beaucoup à apprendre, mais le Hilux était très bon. Il m’a donné beaucoup de confiance très rapidement, et j’ai progressé boucle après boucle."

Il va désormais en découvrir un peu plus et voir son potentiel en conditions de course dans moins d’un mois : "J’ai hâte de voir ce que donneront les prochains mois d’entraînement, à connaître le Hilux et à travailler avec l’équipe. J’ai toujours dit que je voulais poursuivre de nouveaux défis dans différentes disciplines, et je suis dans une bonne équipe pour le faire."

L’histoire a commencé au printemps pour les deux parties, avec un test d’Alonso au volant du Toyota Hilux en Afrique du Sud (photo), accompagné de Giniel de Villiers. En revanche, aucune autre rumeur n’a été confirmée, que ce soit la présence de Marc Coma à ses côtés, ou une possible participation à la Baja Poland.