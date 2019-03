Alonso et Toyota aux anges après le test de l’Espagnol

Fernando Alonso est revenu sur son test avec le Toyota Hilux engagé par la marque japonaise lors du Dakar, et qui a gagné l’édition 2019 de l’épreuve avec Nasser Al-Attiyah. Pilote Toyota en endurance, Alonso a conduit le pick-up sur deux circuits différents dans le désert sud-africain.

Le véhicule est propulsé par un V8 de 5 litres et a été l’un des plus solides durant la dernière édition du Dakar, permettant à Al-Attiyah d’aller chercher la victoire. Il n’a enregistré aucun problème mécanique ou aucune casse, en dépit des contraintes liées à ce type d’épreuve. Alonso a en tous cas été impressionné par ce pick-up.

"J’ai suivi le Dakar et grâce à Toyota, j’ai pu avoir l’opportunité de venir en Afrique du Sud pour tester le vainqueur de la dernière édition, le Hilux" s’est félicité l’Espagnol. "Il a un bon ressenti, beaucoup d’adhérence et d’équilibre, et énormément de puissance, ainsi qu’un freinage impressionnant."

Glyn Hall, directeur de l’équipe Toyota Gazoo Racing South Africa, s’est félicité de cet essai : "C’est une expérience fantastique de travailler avec quelqu’un du calibre de Fernando. C’est facile de voir pourquoi il a autant réussi sur circuit, il était bien préparé et a fait un gros effort pour apprendre autant que possible lors des deux jours."

"Le ralye-raid est une discipline totalement différente du circuit mais Fernando a fait des progrès impressionnants et il semble qu’il se soit amusé au passage. Je suis fier qu’il ait choisi de tester un Toyota Hilux ici et j’espère que c’était une expérience qui valait le coup pour lui."