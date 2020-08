Alonso espère encore ’tout bien faire’ pour gagner l’Indy 500

Fernando Alonso indiquait cette semaine son scepticisme face à ses chances de remporter les 500 Miles d’Indianapolis, qui lui offriraient la très rare Triple Couronne. L’Espagnol s’élancera 26e sur la grille de départ ce soir à 20h30 pour la course, et admet qu’il fait face à un défi énorme.

"Pour gagner l’Indy 500, vous devez tout bien faire" a déclaré Alonso. "Vous devez avoir une bonne voiture dans le trafic, vous devez progresser, vous devez avoir de la chance avec les drapeaux jaunes et vous avez besoin de bons arrêts aux stands. Il y a beaucoup de facteurs, certains dépendent de vous, d’autres du destin. On croise les doigts que ça aille en notre sens."

Peu en verve lors du Carb Day, la journée d’essais servant de warm-up disputée ce vendredi, Alonso ne s’inquiète pas : "C’était la dernière occasion de tester quelques dernières choses sur notre liste. Certaines allaient, d’autres non donc nous ne les garderons pas pour la course."

"Nous avons plus ou moins une idée claire de ce que l’on veut. La course sera une chose totalement différente, et il fera surement plus chaud, donc nous essaierons de nous adapter aux conditions. Il n’y a rien de plus à tester pour nous, donc c’est l’heure de passer à la course."

Pour gagner la course, il compte sur un rythme très différent en course par rapport aux qualifications, et à des conditions et réglages qui conviendront mieux à Chevrolet, alors que le motoriste américain n’a placé qu’un seul pilote parmi les neuf plus rapides sur la grille.

"C’est difficile à juger de l’extérieur, quelles sont réellement les puissances des moteurs. Il semble que lors des essais mercredi, jeudi et dimanche, il y avait plusieurs voitures à l’avant, il n’y a pas une grande différence en rythme de course, et un moteur Chevrolet a gagné les deux dernières années. Je pense que ça devrait aller, je ne suis pas inquiet."