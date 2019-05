Alonso éliminé de l’Indy 500, Pagenaud en pole !

Après quelques jours à craindre que cela puisse arriver, les 500 Miles d’Indianapolis se dérouleront sans Fernando Alonso ! L’Espagnol et McLaren continuent une relation décidément compliquée et ne participeront pas à la grande classique dimanche prochain.

Obligés de passer par le repêchage du Bump Day, où trois pilotes sur les six allaient se qualifier pour composer la dernière ligne de la grille de 33 voitures la semaine prochaine, le pilote et son équipe n’ont pas réussi à augmenter la cadence et se dont fait doubler par Sage Karam, James Hinchcliffe et Kyle Kaiser.

Outre Alonso, les deux autres éliminés sont Max Chilton et Pato O’Ward, la récente recrue du Red Bull Junior Team. Les deux pilotent pour Carlin, qui perd donc les deux tiers de sa flotte avec la seule présence de Charlie Kimball au départ, mais aussi la quatrième voiture qui dépendait d’elle, puisque McLaren et Carlin étaient partenaires pour cet Indy 500.

C’est une grosse désillusion pour Alonso et McLaren, mais il n’y a pas trop de regrets à avoir puisque la monoplace numéro 66 était de toute façon hors du coup. Outre les conséquences à en tirer, McLaren peut désormais tenter de racheter une place dans une autre équipe pour placer l’Espagnol.

De l’autre côté de la grille, c’est le Français Simon Pagenaud qui a fait la pole position et s’élancera donc en tête de l’épreuve après une série de tours à 230.012 mph (370.089 km/h) de moyenne.

Il devancera les trois monoplaces du Ed Carpenter Racing, qui est clairement l’équipe favorite pour cet Indy 500 avec les monoplaces d’Ed Carpenter et Spencer Pigot en première ligne, et celle d’Ed Jones en quatrième position.

Le rookie Colton Herta s’élancera en deuxième ligne devant Will Power, tandis que la troisième ligne sera composée de l’autre Français engagé, Sébastien Bourdais, de Josef Newgarden et Alexander Rossi.