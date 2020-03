Alonso discute pour faire d’autres courses en IndyCar

Fernando Alonso a rejoint McLaren pour l’Indy 500 2020, qui se disputera fin mai, mais le double champion du monde ne serait pas contre l’idée de courir en IndyCar avant la date fatidique, de manière à se remettre en jambe.

"Cela faisait partie des conversations que j’ai eues avec les deux équipes et c’est toujours un point que l’on doit développer" explique Alonso. "Plus tard dans l’année, il pourrait être possible de faire une course d’IndyCar normale, juste pour voir comment on se sent et ajouter un peu plus d’expérience."

"J’ai pensé que ce serait peut-être mieux avant l’Indy 500, pour que ça aide un peu ma préparation, parce que cette année je ne fais pas de F1 et je ne cours pas en WEC, donc ma dernière course a été le Dakar, qui est complètement à l’opposé de l’Indy !"

Il est ouvert à tenter une autre course, pourquoi pas le Grand Prix d’Indianapolis, qui aura lieu deux semaines avant l’Indy 500 : "Peut-être qu’une course avant ou un test supplémentaire m’aideraient, même si ce n’est pas une course sur ovale."

"Il y a donc des choses qui sont en cours de négociation et c’est quelque chose qui a aussi joué un rôle dans la décision finale" conclut Alonso, lorsqu’il rappelle pourquoi il a rejoint McLaren.