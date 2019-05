Alonso devra se qualifier aux repêchages à Indianapolis

C’est une situation à laquelle McLaren ne s’attendait pas, mais que l’on sentait venir au fil des séances et des difficultés. La monoplace numéro 66 engagée par l’équipe de Woking et pilotée par Fernando Alonso n’est pour le moment pas qualifiée.

Après un crash cette semaine, avec des dégâts que l’équipe avait mis du temps à réparer, l’Espagnol avant manqué une séance complète, la pluie ayant fait son arrivée entre temps.

Lors de la qualification, Alonso a bataillé autour de la 30e place tout au long de la séance, mais n’est jamais remonté beaucoup plus haut dans le classement. Au final, il termine 31e du classement sur les 36 pilotes engagés pour les pré-qualifications.

Désormais, il reste jusqu’à demain pour qu’Alonso et McLaren comprennent ce qu’il se passe et parviennent à trouver un peu de rythme, car le format fait que les six pilotes les plus lents se battront pour les trois places restantes, puisqu’il y a 33 concurrents au départ.

A noter que James Hinchcliffe, victime d’un gros accident en début de séance et non qualifié surprise l’an dernier, devra de nouveau passer par le Bump Day, cette séance définissant les pilotes éliminés.