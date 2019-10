Alonso décidera de sa participation au Dakar après le Maroc

Fernando Alonso dispute cette semaine son premier rallye-raid, au Maroc, pour le compte de Toyota. L’Espagnol va découvrir le Hilux en conditions de course et va se faire une idée plus précise de la discipline, et annonce qu’il décidera après la course de sa participation au Dakar 2020.

"Cela pourrait être un moment important" admet Alonso. "Il y aura huit ou neuf journées dans la voiture et de nombreux kilomètres, bien plus que je n’en ai fait jusqu’ici."

"L’idée la plus claire et la plus concrète de mon feeling et de savoir si je veux faire ou non le Dakar viendra après le Maroc. Je sais que je ne serai pas au niveau des meilleurs, mais j’espère continuer à apprendre, faire de nombreux kilomètres, et voir mon feeling."

Il est impatient de découvrir la course : "Tout le monde me dit que c’est inoubliable de passer autant de jours dans le désert, d’avoir ses propres repères, de vivre ’la vie sauvage’, sans la précision ou le confort de la F1. L’objectif, en termes de compétitivité, je ne peux pas le dire, car je n’ai aucune référence."