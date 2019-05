Alonso, Buemi et Nakajima remportent les 6h de Spa et se rapprochent du titre WEC

C’est une édition 2019 totalement folle des 6 Heures de Spa qui a eu lieu dans l’Ardenne belge ce samedi. La Toyota TS050 numéro 8, pilotée par Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima a triomphé au terme d’une course marquée par la neige, qui s’est abattue depuis la nuit précédente sur le célèbre tracé.

L’équipage est littéralement passé entre les flocons pour aller chercher un nouveau succès, un mois et demi avant les 24 Heures du Mans. Les trois pilotes ont d’ailleurs fait un pas en avant vers le titre en remportant l’avant-dernière course de la Supersaison, alors que l’autre Toyota, de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose-Maria Lopez, a terminé sixième après avoir connu des problèmes techniques sur le système hybride.

C’est la Rebellion numéro 3 de Nathanaël Berthon, Thomas Laurent et Gustavo Menezes qui a terminé deuxième, devant la SMP numéro 11 de Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov et Stoffel Vandoorne, qui signe immédiatement un podium pour ses débuts en LMP1.

Malgré des interruptions liées à la neige, la Toyota victorieuse a réussi à prendre un tour d’avance sur la Rebellion, et à permettre à son équipage de se rapprocher du titre mondial. Du côté des constructeurs, Toyota a validé son titre mondial et ira au Mans avec l’assurance de voir un de ses deux équipage titré.

"Ce n’était pas une course facile, avec quelques problèmes en plus de la météo" a déclaré Alonso. "Donc la course a été faite de hauts et de bas en termes d’émotions. Le plus important était de sécuriser le titre constructeurs. Je suis très heureux pour Toyota que nous ayons inscrit assez de points pour être champions du monde, bravo à tous."

Il visera une deuxième victoire aux 24 Heures du Mans, sans oublier que l’objectif final sera le titre pilotes : "Ce fut une saison incroyable pour nous et j’espère qu’on pourra y apporter une touche finale au Mans avec le titre pilotes."