Alonso à l’Indy 500 2020... mais sans McLaren ?

Après leur échec commun à se qualifier pour l’édition 2019 des 500 Miles d’Indianapolis, et l’arrivée de McLaren à temps plein en 2020, il semblait presque écrit à l’avance que l’équipe britannique mettrait une troisième voiture à disposition de Fernando Alonso pour le prochain Indy 500.

Mais il s’avère finalement que l’Espagnol, qui s’éloigne peu à peu de McLaren cette année, serait intéressé à l’idée de disputer l’épreuve avec Andretti Autosport, et aurait commencé des discussions avec l’équipe, qui prévoit déjà un contingent de cinq monoplaces à temps plein en 2020.

"L’accord n’est pas fait" a déclaré Jesus Balseiro, journaliste espagnol pour AS, qui explique que "le plus gros obstacle est qu’Andretti utilise des moteurs Honda", rappelant évidemment le "passé tumultueux" entre le motoriste et le pilote.

En 2017 toutefois, Alonso et Andretti, avec le soutien financier de McLaren, s’étaient associés pour disputer l’Indy 500 (photo), et l’Espagnol était dans le groupe de tête jusqu’à une casse moteur. Des bons souvenirs qui pèseront forcément dans la balance au moment de négocier.